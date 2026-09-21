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'मी चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध...' CSK चे हेड कोच झाल्यानंतर जहीर खानने दिली पहिली प्रतिक्रिया! म्हणाला 'हा माझ्यासाठी'

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 21, 2026, 10:43 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 10:43 PM IST

भारताचा माजी खेळाडू आणि एम धोनीचा जुना साथीदार जहीर खानला सीएसकेच्या संघात सर्वात मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्याला सीएसकेचे हेड कोच बनवण्यात आले आहे. 

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चेन्नई सुपर किंग्सच्या मुख्य प्रशिक्षकपदी नियुक्ती झाल्यानंतर भारताचा माजी वेगवान गोलंदाज झहीर खानने आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी फ्रँचायझीचा भाग बनणे हा एक अभिमानाचा क्षण आहे, असे तो म्हणाला. सोमवारी, चेन्नई सुपर किंग्सने स्टीफन फ्लेमिंगच्या जागी झहीर खानला मुख्य प्रशिक्षक म्हणून घोषित केले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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गेल्या तीन वर्षांत चेन्नई सुपर किंग्सचा इतिहासातील सर्वात वाईट हंगाम राहिला आहे. यानंतर, प्लेमिंगला पदावरून हटवण्यात आले आणि आता झहीर खान संघाची सूत्रे हाती घेतील. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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संघाची गेल्या तीन वर्षांतील ही सर्वात वाईट कामगिरी असून तो प्लेऑफसाठी पात्र ठरू शकलेला नाही, त्यामुळे त्याच्यावर दबाव असेल. याशिवाय, त्याला संघाच्या वेगवान गोलंदाजीच्या मुख्य फळीतही सुधारणा करायची असेल. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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सीएसकेचा मुख्य प्रशिक्षक बनल्यानंतर माजी वेगवान गोलंदाजाने प्रतिक्रिया दिली. सीएसकेने जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात तो म्हणाला, "आयपीएलच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी संघांपैकी एकाचा भाग होणे हा माझ्यासाठी सन्मान आहे". फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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एक क्रिकेटपटू म्हणून, मी चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध खेळलो आहे आणि त्या सामन्यांचा मनसोक्त आनंद घेतला आहे. चेपॉकमधील सुपर फॅन्सनी निर्माण केलेले वातावरण हे आणखी खास बनवते. इतका महान वारसा असलेल्या फ्रँचायझीमध्ये सामील होण्याची मी आतुरतेने वाट पाहत आहे." फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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झहीर खान १४ वर्षे खेळाडू म्हणून क्रिकेट खेळले. त्यानंतर त्यांनी प्रशिक्षणाच्या क्षेत्रात प्रवेश केला. २०१८ मध्ये, हा माजी भारतीय गोलंदाज मुंबई इंडियन्समध्ये सामील झाला, जिथे त्यांनी क्रिकेट संचालक म्हणून काम केले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

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२०२३ मध्ये त्यांची जागतिक क्रिकेट प्रमुख म्हणून नियुक्ती झाली. ते २०२३ पर्यंत मुंबई इंडियन्ससोबत होते. त्यानंतर त्यांनी २०२४ आणि २०२५ च्या हंगामात लखनौ सुपर जायंट्ससाठी मार्गदर्शक म्हणून काम केले. फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

TAGS:
CSK
Sports news
Cricket News
IPL 2027

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