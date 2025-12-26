झी 24 तासचा प्रोमो, महापालिका निवडणूकांसाठी राजकीय योद्धा तयार
Zee 24 Taas Promo: 24 डिसेंबर रोजी संध्याकाळी झी 24 तासने अनावरण केलेलेल्या प्रोमोमधील राजकीय नेत्यांचे वऑरिअर लूक.
महापालिकांचा महासंग्राम
गेले काहीदिवस सोशल मीडियावर झी 24 तासच्या प्रोमोची चर्चा होत होती. अखेर 25 डिसेंबर रोजी गुरूवारी संध्याकाळी ठीक 7 वाजता वाहिनीवर त्या प्रोमोचे अनावरण करण्यात आले. नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका झाल्यानंतर आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष 2026च्या जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या महापालिकांच्या महासंग्रामाकडे लागले आहे.
महापालिकांचा महासंग्राम
महापालिकांचा महासंग्राम
महापालिकांचा महासंग्राम
महापालिकांचा महासंग्राम
महापालिकांचा महासंग्राम
महापालिकांचा महासंग्राम
महापालिकांचा महासंग्राम
महापालिकांचा महासंग्राम
