Marathi News
  • Marathi News
  • फोटो
  • झी 24 तासचा प्रोमो, महापालिका निवडणूकांसाठी राजकीय योद्धा तयार

झी 24 तासचा प्रोमो, महापालिका निवडणूकांसाठी राजकीय योद्धा तयार

Zee 24 Taas Promo: 24 डिसेंबर रोजी संध्याकाळी झी 24 तासने अनावरण केलेलेल्या प्रोमोमधील राजकीय नेत्यांचे वऑरिअर लूक.   

Dec 26, 2025, 03:58 PM IST
Zee 24 Taas Promo: 24 डिसेंबर रोजी संध्याकाळी झी 24 तासने अनावरण केलेलेल्या प्रोमोमधील राजकीय नेत्यांचे वऑरिअर लूक. 

 

महापालिकांचा महासंग्राम

Mahapalikancha Mahasangram

महापालिकांचा महासंग्राम

Mahapalikancha Mahasangram

गेले काहीदिवस सोशल मीडियावर झी 24 तासच्या प्रोमोची चर्चा होत होती. अखेर 25 डिसेंबर रोजी गुरूवारी संध्याकाळी ठीक 7 वाजता वाहिनीवर त्या प्रोमोचे अनावरण करण्यात आले. नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका झाल्यानंतर आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष 2026च्या जानेवारी महिन्यात होणाऱ्या महापालिकांच्या महासंग्रामाकडे लागले आहे. 

महापालिकांचा महासंग्राम

Mahapalikancha Mahasangram

महापालिकांचा महासंग्राम म्हटले की, या केवळ निवडणुका नसून एक युद्धच आहे असे भासते. या महासंग्रामात महाराष्ट्राचे राजकीय योद्धे लढणार आहेत. झी 24 तासच्या प्रोमोमध्येही तुम्ही असेच काही चित्र दाखवले गेले आहे.   

महापालिकांचा महासंग्राम

Mahapalikancha Mahasangram

एआय जनरेटेड असलेल्या या प्रोमोच्या सुरूवातीला युद्धभूमी आणि इंजिनच्या समोरून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे एका योद्ध्याच्या पेहरावात अगदी रूबाबात चालत येताना दिसत आहेत.   

महापालिकांचा महासंग्राम

Mahapalikancha Mahasangram

यानंतर काँग्रेसचे हर्षवर्धन सकपाळ त्यांच्या योद्धाच्या रूपात तलबाजी करत येताना दिसत आहेत.   

महापालिकांचा महासंग्राम

Mahapalikancha Mahasangram

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अजित पवार देखील हातात मोठी तलवार घेऊन दिसत आहेत.   

महापालिकांचा महासंग्राम

Mahapalikancha Mahasangram

यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा सर्वाधिक जाण असलेले शगद पवार एका अनुभवी धुरंधर योद्ध्या आणि सेनापतीच्या रूपात चालत येताना दिसत आहेत.   

महापालिकांचा महासंग्राम

Mahapalikancha Mahasangram

हातात धनुष्यबाण घेऊन निशाणा साधताना, डोक्यावर मुकूट परिधान करून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिसत आहेत.   

महापालिकांचा महासंग्राम

Mahapalikancha Mahasangram

यानंतर हातात धगधगती मशाल घेऊन आणि भगव्या रंगाचे वस्त्र गुंडाळून उद्धव ठाकरे दिसत आहेत.   

महापालिकांचा महासंग्राम

Mahapalikancha Mahasangram

तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एका हातात महायुतीच्या तीन टोकांचा त्रिशूळ आणि दुसऱ्या हातात कमळ घेत रूबाबात चालताना दिसत आहेत.   

महापालिकांचा महासंग्राम

Mahapalikancha Mahasangram

सध्या दिवस राजकीय रणधुमाळीचे आहेत, निवडणुकीच्या धामधुमीत राजकीय बेरीज, वजाबाकी करत समीकरणांची जुळवाजुळव सुरू आहे. आणि या राजकीय बातम्या, त्यावरचे राजकीय विश्लेषण पाहण्याचे एकमेव ठिकाण म्हणजे झी 24 तास. खरं तर 2024-2025 वर्ष हे राजकीय आखाड्याचे वर्ष होते,  लोकसभा, विधानसभा आणि आत्ताच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये नेहमीच झी 24तासने अनेक राजकीय कार्यक्रम प्रेक्षकांसाठी आणले. त्यापैकी हा एक प्रोमो आहे. 

