/झी समूहाचे चेअरमन डॉ. सुभाष चंद्रा लालबागच्या राजाच्या चरणी नतमस्तक; घेतलं बाप्पाचं दर्शन

गणेश चतुर्थीच्या निमित्त झी समूहाचे चेअरमन डॉ. सुभाष चंद्रा हे लालबागच्या राजाच्या दर्शनाला गेले होते.
मुंबईतील प्रसिद्ध लालबागचा राजा दर्शनासाठी भाविकांनी पहिल्याच दिवशी अलोट गर्दी केली होती. गणेश चतुर्थीच्या निमित्त झी समूहाचे चेअरमन डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी लालबागच्या राजाचे दर्शन घेतलं.
डॉ. सुभाष चंद्रा हे लालबागच्या राजाच्या चरणी नतमस्तक झाले.
डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी गणरायाची मनोभावे पूजा केली आणि लालबागच्या राजाचा आशीर्वाद घेतला.
दरवर्षी झी मीडिया आणि एस्सेल ग्रुपचाही बाप्पा विराजमान होत असतो.
डॉ. सुभाष चंद्रा दरवर्षी झी मीडिया आणि एस्सेल ग्रुपच्या गणेशाच्या दर्शनाला येत असतात. यावेळी कंपन्याच्या कर्मचाऱ्यांसोबतही संवाद साधतात.
लालबाग राजा मंडळांच्या सदस्यांनी डॉ. सुभाष चंद्रा यांचं स्वागत केलं. त्यांना लालबाग राजाची माहिती असलेली पुस्तिका भेट म्हणून दिली.
लालबाग राजाच्या दर्शनासाठी भाविकांसह नेते मंडळी, सेलिब्रिटीसह अनेक मान्यवर दरवर्षी जात असतात. यंदा बाप्पा आपल्यासोबत 12 दिवस असणार आहे.