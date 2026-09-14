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झी समूहाचे चेअरमन डॉ. सुभाष चंद्रा लालबागच्या राजाच्या चरणी नतमस्तक; घेतलं बाप्पाचं दर्शन

Written ByNeha Choudhary
Published: Sep 14, 2026, 09:18 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 09:25 PM IST

गणेश चतुर्थीच्या निमित्त झी समूहाचे चेअरमन डॉ. सुभाष चंद्रा हे लालबागच्या राजाच्या दर्शनाला गेले होते. 

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मुंबईतील प्रसिद्ध लालबागचा राजा दर्शनासाठी भाविकांनी पहिल्याच दिवशी अलोट गर्दी केली होती. गणेश चतुर्थीच्या निमित्त झी समूहाचे चेअरमन डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी लालबागच्या राजाचे दर्शन घेतलं.

 

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डॉ. सुभाष चंद्रा हे लालबागच्या राजाच्या चरणी नतमस्तक झाले.

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डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी गणरायाची मनोभावे पूजा केली आणि लालबागच्या राजाचा आशीर्वाद घेतला. 

 

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दरवर्षी झी मीडिया आणि एस्सेल ग्रुपचाही बाप्पा विराजमान होत असतो. 

 

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डॉ. सुभाष चंद्रा दरवर्षी झी मीडिया आणि एस्सेल ग्रुपच्या गणेशाच्या दर्शनाला येत असतात. यावेळी कंपन्याच्या कर्मचाऱ्यांसोबतही संवाद साधतात.

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लालबाग राजा मंडळांच्या सदस्यांनी डॉ. सुभाष चंद्रा यांचं स्वागत केलं. त्यांना लालबाग राजाची माहिती असलेली पुस्तिका भेट म्हणून दिली. 

 

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लालबाग राजाच्या दर्शनासाठी भाविकांसह नेते मंडळी, सेलिब्रिटीसह अनेक मान्यवर दरवर्षी जात असतात. यंदा बाप्पा आपल्यासोबत 12 दिवस असणार आहे. 

TAGS:
Dr Subhash Chandra
Lalbaugcha Raja
ganeshotsav
Ganpati festival
Mumbai

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