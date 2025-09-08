'या' अभिनेत्रीचा धर्म बदलण्यात आला, मुलाचं शीर कापून रस्त्यावर फेकलं; 73 वर्षांनी आजही पॅलेसमध्ये होते तिच्या अस्तित्वाची चर्चा
या अभिनेत्रीचा 73 वर्षांपूर्वी वेदनादायक मृत्यू झाला आणि कोणीतरी तिच्या मुलाचा शिरच्छेद करून त्याचे डोके रस्त्यावर फेकले. अभिनेत्रीचा आत्मा अजूनही उम्मेद भवन पॅलेसमध्ये फिरतो असा दावा काहीजण करतात. करिश्मा कपूरने एका चित्रपटात तिची भूमिका साकारली होती.
1950 च्या दशकातील सुंदर अभिनेत्रींमध्ये तिची गणना होत होती. परंतु ती मुक्तपणे जगू शकत नव्हती किंवा तिची स्वप्ने पूर्ण करू शकत नव्हती. जोधपुरी येथील एका महाराजाचं या अभिनेत्रीवर प्रेम जडलं आणि त्याने तिला आपली राणी बनवलं. तथापि, नंतर या अभिनेत्रीचा वेदनादायक मृत्यू झाला, जो आजही एक गूढ आहे. अभिनेत्रीचा आत्मा अजूनही उम्मेद भवन पॅलेसमध्ये फिरतो असा दावा काहीजण करतात. तिच्या मुलालाही क्रूरपणे मारण्यात आलं होतं. त्याचे डोके कापून रस्त्यावर फेकण्यात आले होते.
1952 मध्ये या अभिनेत्रीचं निधन झालं आणि 73 वर्षांनंतरही तिचा मृत्यू एक गूढ आहे. नंतर तिच्या आयुष्यावर एक चित्रपट बनवण्यात आला ज्यामध्ये करिश्मा कपूरने या अभिनेत्रीची भूमिका केली होती. त्या चित्रपटाची कथा या अभिनेत्रीच्या दुसऱ्या मुलाने लिहिली होती, जो तिच्या पहिल्या लग्नापासून जन्मला होता. तो चित्रपट होता 'जुबैदा'. करिश्मा व्यतिरिक्त रेखा देखील त्यात होती.
जुबैदा बेगम म्हणून मिळाली लोकप्रियता
ही अभिनेत्री जुबैदा बेगम होती, जी जुबैदा म्हणून प्रसिद्ध झाली. त्यांचा जन्म 1926 मध्ये मुंबईत झाला. त्यांचे वडील कासेमभाई मेहता एका स्टुडिओचे मालक होते. ते खूप श्रीमंत होते. जुबैदाची आई गायिका होती. वडील आणि आई दोघेही चित्रपट आणि संगीताच्या जगाशी संबंधित असल्याने, जुबैदा यांचाची अभिनयातही रस वाढू लागला. जुबैदा शाळेनंतर त्यांच्या वडिलांच्या स्टुडिओमध्ये जाऊ लागल्या, जिथे मोठे चित्रपट कलाकार कामासाठी येत असत.
वडिलांचा अभिनयाला विरोध, पिस्तूल घेऊन पोहोचले
मात्र, जुबैदाच्या वडिलांना त्यांच्या मुलीने चित्रपटात अभिनय करावा किंवा गाणं आणि नृत्य करावे हे अजिबात आवडलं नाही. जेव्हा एका दिग्दर्शकाने जुबैदा यांना स्टुडिओमध्ये पाहिले तेव्हा त्यांनी तिला चित्रपटाची ऑफर दिली. जुबैदा यांनी लगेच होकार दिला आणि वडिलांना न सांगता शूटिंग सुरू केलं. असं सांगितलं जातं की, जुबैदा यांच्या वडिलांना हे कळलं तेव्हा ते संतापले आणि पिस्तूल घेऊन सेटवर पोहोचले. त्यांनी चित्रपटाचे चित्रीकरण थांबवलं होतं.
जबरदस्तीने केलं लग्न, मतभेद वाढल्यानंतर घटस्फोट
जुबैदा यांना अभिनयाचं वेड होतं. त्या मागे हटण्यास तयार नव्हत्या. म्हणून त्यांच्या वडिलांनी त्यांचं जबरदस्तीने लग्न लावलं. तो मुलगा जुबैदा यांच्या वडिलांच्या मित्राचा मुलगा होता आणि कराचीत वास्तव्यास होता. लग्नानंतर जुबैदा यांनी एका मुलाला जन्म दिला, ज्याचं नाव खालिद मोहम्मद होतं. लग्नानंतर काही वर्षे सर्व काही ठीक चालले, परंतु नंतर त्यांच्यातील मतभेद वाढले. असं म्हटलं जातं की या गोष्टीला कंटाळून जुबैदा यांच्या वडिलांनी तिला तिच्या पतीपासून घटस्फोट दिला.
वडिलांची प्रेयसी पार्टीत घेऊन गेली अन् झाली होती महाराजा हनवंत सिंग य़ांची भेट
जुबैदा यांनी स्वतःला घरातच कोंडून घेतलं होतं. दुसरीकडे, वडील त्यांच्या प्रेयसीसोबत आनंदी जीवन जगत होते. तथापि, जेव्हा वडिलांच्या प्रेयसीने जुबैदा यांची अवस्था पाहिली तेव्हा त्यांनी तिला बाहेर नेण्यास सुरुवात केली. एकदा त्या एका राजघराण्यातील पार्टीला गेल्या. जोधपूरचे महाराजा हनवंत सिंग देखील तिथे होते. त्यांचं जुबैदा यांच्यावर प्रेम जडलं.
हनवंत सिंगशी लग्न केलं अन् जोधपूरची राणी, गुप्तपणे धर्मांतर
काही काळानंतर, हनवंत सिंग यांनी जुबैदा यांच्याशी लग्न केलं आणि त्यांचा उम्मेद भवन पॅलेसही सोडला. त्यांनी जुबैदाला जोधपूरची धाकटी राणी बनवलं. परंतु हनवंत यांच्या कुटुंबाने जुबैदा यांना स्विकारलं नाही कारण ती मुस्लिम होती. म्हणूनच हनवंत यांनी जुबैदा यांना इस्लाम सोडून हिंदू धर्म स्वीकारायला लावला आणि तिला उम्मेद भवन पॅलेसमध्ये घेऊन गेले. 2003 च्या ईटाइम्सच्या वृत्तानुसार, हे बेवारचे एक प्रसिद्ध आर्य समाजी ब्रिजराज आर्य यांनी सांगितले होते, ज्यांनी स्वतःच्या डोळ्यांनी धर्मांतर सोहळा पाहिला होता. 17 डिसेंबर 1950 रोजी बेवार येथील आर्य समाजात हा सोहळा गुप्तपणे पार पडला. धर्मांतरानंतर झुबेदा विद्या राणी बनल्या.
राजवाडा सोडला, विमान अपघातात मृत्यू
पण तरीही हनवंत सिंग यांचे कुटुंब स्विकारण्यास तयार नव्हते. त्यांनी जुबैदा यांना स्विकारण्यास नकार दिला. हे पाहून महाराजा हनवंत सिंह उम्मेद भवन राजवाडा सोडून मेहरानगड किल्ल्यात जुबैदा यांच्यासोबत राहू लागले. पण एका वर्षानंतर त्यांच्यावर संकट कोसळलं. जुबैदा आणि हनवंत सिंग यांचं विमान अपघातात वेदनादायक निधन झालं. २६ जानेवारी 1952 रोजी ही दुर्घटना घडली. या विमान अपघाताला कट म्हटलं गेलं. जुबैदा यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप लावण्यात आले.
