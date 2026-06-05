Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /फोटो
  • /झुरळांनी भरलेलं महाराष्ट्रातील अनोखं मंदिर, अंगावर चढल्यास मानतात शुभ संकेत; भगवान श्रीकृष्णाशी जोडलाय इतिहास

झुरळांनी भरलेलं महाराष्ट्रातील अनोखं मंदिर, अंगावर चढल्यास मानतात शुभ संकेत; भगवान श्रीकृष्णाशी जोडलाय इतिहास

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 05, 2026, 10:31 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 10:36 PM IST

विष्णूचा अवतार असणाऱ्या भगवान श्रीकृष्णाने गोपिकांना वर दिला म्हणून येथील झुरळांना महत्त्व आहे अशी आख्यायिका आहे.

 

1/8

बीडच्या परळीतील झुरळे गोपीनाथ हे मंदिर सध्या चर्चेत आहे. 

 

2/8

याचं कारण म्हणजे या मंदिरात मोठ्या प्रमाणात झुरळांचा वास आहे. या मंदिरात झुरळांना देवत्वाप्रमाणे मान दिला जातो. 

 

3/8

ही झुरळं म्हणजे स्वतः गोपिका या मंदिरात झुरळाच्या रूपात वास्तव्य करतात अशी आख्यायिका आहे.

 

4/8

विष्णूचा अवतार असणाऱ्या भगवान श्रीकृष्णाने गोपिकांना वर दिला म्हणून येथील झुरळांना महत्त्व आहे अशी आख्यायिका आहे.

 

5/8

या ठिकाणी असलेली शंख चक्र गदा धारी असलेली भगवंताची मूर्ती मनमोहक असून ती स्वयंभू असल्याचे सांगितले जाते. 

 

6/8

हे मंदिर साधारण 300 वर्ष जुने असून तळघरात आहे. तळघरातील मूर्ती भोवती सतत झुरळ फिरत असतात. 

 

7/8

विशेष म्हणजे हे झुरळ अंगावर चढल्यास शुभ संकेत मानला जातो.

 

8/8

बडवे कुटुंबातील एका व्यक्तीला स्वप्नात श्रीकृष्णाचं दर्शन झालं होतं. घराशेजारी खोदकाम केलं असता त्यांना शालिग्राम पाषाणातील चतुर्भुज विष्णूमूर्ती सापडली आणि झुरळे गोपीनाथ मंदिराची स्थापना झाली. 

 

TAGS:
Zurale Gopinath temple
Beed
Cockroach

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ICC च्या निर्णयावर अफगाणिस्तानचे प्रशिक्षक नाराज; सुनावले खडे बोल! जाणून घ्या संपूर्
Richard Pybus4 min ago
2
Nilesh Ghaiwal28 min ago
3
india vs england38 min ago
4
Vidhan Parishad Election1 hr ago
5
Shiv Rajyabhishek Din1 hr ago