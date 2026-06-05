/झुरळांनी भरलेलं महाराष्ट्रातील अनोखं मंदिर, अंगावर चढल्यास मानतात शुभ संकेत; भगवान श्रीकृष्णाशी जोडलाय इतिहास

विष्णूचा अवतार असणाऱ्या भगवान श्रीकृष्णाने गोपिकांना वर दिला म्हणून येथील झुरळांना महत्त्व आहे अशी आख्यायिका आहे.
बीडच्या परळीतील झुरळे गोपीनाथ हे मंदिर सध्या चर्चेत आहे.
याचं कारण म्हणजे या मंदिरात मोठ्या प्रमाणात झुरळांचा वास आहे. या मंदिरात झुरळांना देवत्वाप्रमाणे मान दिला जातो.
ही झुरळं म्हणजे स्वतः गोपिका या मंदिरात झुरळाच्या रूपात वास्तव्य करतात अशी आख्यायिका आहे.
विष्णूचा अवतार असणाऱ्या भगवान श्रीकृष्णाने गोपिकांना वर दिला म्हणून येथील झुरळांना महत्त्व आहे अशी आख्यायिका आहे.
या ठिकाणी असलेली शंख चक्र गदा धारी असलेली भगवंताची मूर्ती मनमोहक असून ती स्वयंभू असल्याचे सांगितले जाते.
हे मंदिर साधारण 300 वर्ष जुने असून तळघरात आहे. तळघरातील मूर्ती भोवती सतत झुरळ फिरत असतात.
विशेष म्हणजे हे झुरळ अंगावर चढल्यास शुभ संकेत मानला जातो.
बडवे कुटुंबातील एका व्यक्तीला स्वप्नात श्रीकृष्णाचं दर्शन झालं होतं. घराशेजारी खोदकाम केलं असता त्यांना शालिग्राम पाषाणातील चतुर्भुज विष्णूमूर्ती सापडली आणि झुरळे गोपीनाथ मंदिराची स्थापना झाली.