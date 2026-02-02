English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • पार्थ पवार, दिग्विजय पाटील यांचे नाव कुठेच नाही; मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी 1886 पानांचे आरोपपत्र दाखल

मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी 1886 पानांचे आरोपपत्र दाखल झाले आहे. शितल तेजवानी या प्रकरणात मुख्य आरोपी  आहे.   

वनिता कांबळे | Updated: Feb 2, 2026, 03:19 PM IST
Mundhwa Land Case : पुण्यातील मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी चार्जशीट दाखल  झाली आहे.  शितल तेजवानी या प्रकरणात मुख्य आरोपी  आहे. त्यांच्याविरोधातच ही  चार्जशीट दाखल करण्यात आली आहे. 1886 पानांचे हे आरोपपत्र आहे. या आरोपपत्रात  पार्थ पवार, दिग्विजय पाटील यांचे नाव कुठेच नाही. 

शितल तेजवानी सध्या या प्रकरणात तुरुंगात आहेत. मुख्य आरोपी विरोधात 60 दिवसात चार्जशीट दाखल करणे बंधनकारक होते. त्यानुसार आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.  चार्जशीट दाखल झाले असले तरी पुढील तपास सुरूच राहणार असल्याची माहिती पुणे पोलिसांनी दिली.  शितल तेजवानीला जेलमध्ये ठेवण्यासाठी चार्जशीट दाखल करणे गरजेचे होते म्हणुन केले. पण यापुढेही केसचा तपास चालूच राहणार आहे.  शासकीय जमिनीची परस्पर विक्री केल्याचा आरोप  तेजवानीवर आहे.  एफआयआर मधील आरोप कायम ठेऊनच आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.  पहिल्या चार्ज शीटमध्ये दिग्विजय पाटील, पार्थ पवार यांच्यावर कोणतेही आरोप फ्रेम केले नाहीत. अधिक तपासाअंतीच यासंबंधीचा निर्णय घेतला जाईल. 

चार्जशीट मध्ये अमेडिया कंपनी आणि तिचे भागीदार दिग्विजय पाटील यांच्या नावाचाही उल्लेख पण त्यांच्यावर पुढील तपासाअंतीच आरोप निश्चिती केली जाणार आहे. चार्जशीट मध्ये पार्थ पवारच्या नावाचा उल्लेख नाही पण पुढील तपास सुरू असल्याचे नमूद आहे. 

दिग्विजय पाटील यांचा अटकपूर्व जामीन कोर्टानं  फेटाळला

दिग्विजय पाटील यांचा अटकपूर्व जामीन कोर्टानं  फेटाळला. त्यामुळे दिग्विजय पाटील यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे. मुंढवा येथील सुमारे 40 एकर शासकीय जमिनीची 300 कोटी रुपयांची विक्री दाखवून 6 कोटी रुपयांची मुद्रांक शुल्क चोरी केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.. या व्यवहारात सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान झाल्याचे नमूद करत न्यायालयाने गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे अंतरिम अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार देण्यात आला.

 

