पुणे रेल्वे स्टेशनवर 4 वर्षाच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार; महाराष्ट्राला हादरवणारी घटना

Pune Crime News : महाराष्ट्राला हादरवणारी घटना पुण्यात घडली आहे. पुणे रेल्वे स्टेशनवर 4 वर्षाच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार घडली आहे. नेहमी प्रवाशांच्या गर्दीने गजबजलेल्या पुणे रेल्वे स्थानकात ही घटना घडल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. महिलांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
पुणे रेल्वे स्टेशनवर चार वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार घडल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. 17 फेब्रुवारी रोजी ही घटना घडली आहे. फलाट क्रमांक 2 आणि 2 वर मध्यरात्री या मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाला आहे. अल्पवयीन मुलीचे आई वडील आणि मुलगी प्लॅटफॉर्मवर झोपले होते. यावेळी आरोपीने मुलीना बाजूला नेले आणि तिच्यावर अत्याचार केला.
आरोपीनी मुलीला चॉकलेट बिस्कीट खाण्याच्या आमीश दाखवून बाजूला नेले आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. मुलगी आणि आरोपी दोघेही परप्रांतीय असून लोहमार्ग पोलिसांनी एका आरोपीला पकडलेला आहे. लोहमार्ग पोलिसांनी या संदर्भात अधिक तपास करत असून आरोपीला कोर्टात हजर करून अटक केली आहे. मध्य प्रदेश मधील कुटुंब आई वडील आणि चार लहान मुले ऊसतोडणी काम संपलेने पुन्हा आपल्या गावी जाणे साठी रेल्वेने दि 16/02/26 रोजी रात्री पुणे रेल्वे स्टेशन येथे आले. आरोपी त्यांच्याच शेजारी बसुन प्रवास करत होता. त्यांना मध्य प्रदेश ला जाणारी गाडी दूसरे दिवशी सकाळी असले ने रात्री ते कुटुंब प्लॅटफॉर्म वर झोपले असताना आरोपीने पीड़ित बालिकेला ती जागी असल्याचे पाहून खाऊचे आमिष दाखवून आई वडिलांपसून बाजूला नेले. प्लॅटफॉर्म चे टोकाला दूर घेऊन जाऊन तिचे सोबत दुष्कर्म केले. रात्री पीड़िता चे वडिलांना ती झोपलेल्या ठिकाणी न आढळल्याने त्यांनी पोलीस स्टेशनवर येऊन मुलगी सापडत नसल्याचे कळविले. त्यानंतर Grp व RPF यांनी आजुबाजुला व CCTV फुटेज पाहून पीड़ित बालिकेला शोधले. पीड़ित बालिकेची वैद्यकिय तपासणी करून तिचे आईची फिर्याद घेऊन गुन्हा कलम 137(2,)65(2) BNS 2023 पोस्को 4, 9,10 नुसार दाखल करणेत आला. आरोपी मध्य प्रदेश मधील राहणारा असुन त्याच दिवशी अटक करण्यात आली आहे.