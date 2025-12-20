English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पुण्यात मोठी राजकीय खेळी! अजित पवारांना मोठा झटका! भाजपने अशा नेत्यांना पक्षात घेतली की...

महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास दोन दिवसांत सुरुवात होईल. मात्र त्याआधीच भाजपनं पुण्यात ऑपरेशन लोटस राबवलं आहे. भाजपने मोठा डाव टाकत विरोधी पक्षांची ताकद कमी केली आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Dec 20, 2025, 06:05 PM IST
Pune Ajit Pawar Vs BJP : पुण्याच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत.  पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये भाजप राष्ट्रवादीला सोबत घेणार नाही असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांवनी जाहीर केले.  यानंतर अजित पवार चांगलेच सक्रिय झाले. अवघ्या 24 तासांत अजित पवार यांनी पुण्यात भाजपला आपली ताकद दाखवली. अजित पवारांच्या खेळीनंतर भाजपने मोठा डाव टाकला आहे.      

पुण्याच्या बारामती होस्टेल वर पिंपरी.चिंचवड मधल्या भाजप आणि इतर पक्षांच्या काही स्थानिक नेत्यांना प्रवेश दिल्यानंतर अजित पवार यांनी पिंपरी चिंचवड मध्ये सत्ता स्थापन करण्यासाठी ताकत पणाला लावू असा दावा केला. भाजप आणि सेनेच्या स्थानिक नेत्यांचे प्रवेश घडवत अजित पवारांनी पहिला डाव टाकला खरा पण भाजप ने त्याला जोरदार प्रत्युत्तर देत राष्ट्रवादी काँग्रेसची हवाच काढून घेतली आहे. 

अजित पवार यांचा शब्द प्रमाण मानणारे माजी उपमहापौर राजू मिसाळ, माजी स्थायी समिती अध्यक्ष प्रशांत शितोळे, माजी उपमहापौर प्रभाकर वाघेरे; माजी महापौर मंगला कदम यांचा मुलगा कुशाग्र कदम, समीर मासुळकर यांच्या सह सर्वच पक्षातील दिग्गज नेत्यांना प्रवेश देत अजित पवार यांच्या सह महाविकास आघाडीला भाजपने धक्का दिला आहे.  
भाजप कडून जोरदार इन्कमिंग सुरू असताना भाजप मध्ये ही सर्व आलबेल आहे अशी स्थिती नाही. भाजप मध्ये अनेक प्रभागात असंतोष उफाळून आला.  अनेक ठिकाणी आंदोलन झाली आणि आयात उमेदवार नको अशी भूमिका स्थानिक नेत्यांनी व्यक्त केली. भाजपच्या स्थानिक नेत्यांकडून विरोध होत असला तरी वरिष्ठ नेत्यांच्या आदेशानंतर बहुतांश नेत्यांच्या बंडाच्या तलवारी म्यान होणार हे स्पष्ट आहे.

आता जरी या नेत्यांचा आयात उमेदवाराला विरोध असला तरी शेवटी पक्षादेश म्हणून त्यांचाच प्रचार करावा लागणार आहे. एकूणच गेलेला गड परत मिळवण्यासाठी धडपडत असलेल्या अजित पवारानी लढाईची सुरुवात केली खरी. पण भाजपने इन्कमिंग चे अस्त्र काढत अजित पवारांच्या पहिल्या हल्ल्याला परतवून लावले नाही तर उरलेल्या सैनिकांच्या आत्मविश्वासाला ही धक्का दिला आहे.  

शिवसेना UBT, काँग्रेस,राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला धक्का देत या पक्षातील दिग्गजांना आपल्या पक्षात घेत ऑपरेशन लोटस यशस्वी केले आहे. एक दोन नव्हे तर तब्बल 22 जणांनी भाजपमध्ये केलाय. राष्ट्रवादी SPचे माजी नगरसेवक राहुल कलाटे, वडगाव शेरीचे आमदार बापू पठारे यांचे पुत्र सुरेंद्र पठारे, माजी नगरसेविका रोहिणी चिकटे, संतोष भरणे, मिलिंद पन्हाळकर, प्रकाश पवार, योगेश मोकाटे, रश्मी भोसले, दत्ता बहिरट, शिवसेना UBTचे संजोग वाघेरे, काँग्रेसचे माजी उपमहापौर आबा बागुल त्यांचे पुत्र हेमंत बागुल तसेच विकास दांगट, सायली वांजळे, बाळा धनकवडे त्यांच्यासह इतर अनेक दिग्गज नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.

पुण्यात राष्ट्रवादी शरदचंद्र पक्षाला भाजपाने मोठा धक्का दिला. राष्ट्रवादीकडून खडकवासला विधानसभा दोनदा लढलेले सचिन दोडके यांनी भाजपात प्रवेश केला. भाजपाचे विद्यमान आमदार भीमराव तापकिर यांचा दोडके यांच्या प्रवेशाला विरोध होता...मात्र पुणे मनपाच्या तोंडावर वारजे भागातील प्रभाग सेफ करण्यासाठी मुरलीधर मोहोळ यांनी सचिन दोडके यांचा भाजप प्रवेश घडवून आणलाय..दोडके यांच्या पक्ष प्रवेशामुळे खासदार सुप्रिया सुळे यांना भाजपाने मोठा धक्का दिला आहे. 

 

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

