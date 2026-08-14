/पुण्यातील जावयाचं धक्कादायक कृत्य! कमरेला जिलेटीन बांधून गाठलं सासर, घरी पोहोचताच बटण दाबलं अन्...; अख्खं शहर हादरलं

कौटुंबिक वादातून जावयाने सासर गाठून स्फोट घडवल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. 49 वर्षीय व्यक्तीने आपल्या सासरच्या घरात प्रवेश करून कमरेला बांधलेल्या जिलेटीनच्या कांड्यांचा स्फोट घडवला. या स्फोटात केवळ त्याचाच मृत्यू झाला नाही, तर दुर्दैवाने जवळच बसलेल्या त्याच्या 15 वर्षांच्या मुलीचाही मृत्यू झाला. या भीषण घटनेत कुटुंबातील इतर पाच सदस्य गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.कर्नाटकच्या गुलबर्गा जिल्ह्यात हा प्रकार घडला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत व्यक्तीची ओळख शिवलाल राठोड (49) अशी पटली असून. शिवलाल पुण्यातील दगडखाणीत कामगार होता. शिवलालचा पत्नी सवितासोबत बऱ्याच काळापासून वाद सुरू होता. रोजच्या भांडणांना कंटाळून सविता अलीकडेच आपली मुलगी वीरा (15) आणि मुलगा प्रकाश (19) यांना घेऊन मटकी टांडा येथील माहेरी राहायला गेली होती. पत्नी माहेरी गेल्याने आणि कौटुंबिक वादाला कंटाळून शिवलाल इतका व्यथित झाला होता की त्याने स्फोट घडवण्याचा कट रचला.
मंगळवारी सकाळी, शिवलाल अचानक त्याच्या सासरच्या घरी आला. घरात शिरताच त्याने पत्नी आणि सासरच्या मंडळींशी वाद घातला. हा वाद इतक्या टोकाला गेला की शिवलालचा संयम सुटला. घरातील कोणी काही प्रतिक्रिया देण्यापूर्वीच, त्याने पटकन खोलीचा दरवाजा बंद केला. त्यावेळी त्याची पत्नी, मुले आणि इतर नातेवाईक खोलीत उपस्थित होते.
प्रत्यक्षदर्शी आणि पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, शिवलाल कमरेला जिलेटिन स्फोटकांचा पट्टा बांधून आला होता. त्याने काही कळण्याआधी स्फोट घडवला. स्फोट इतका शक्तिशाली होता की घर उद्ध्वस्त झालं आणि संपूर्ण गाव हादरलं.
स्फोट घडवल्यानंतर शिवलालच्या शरिराचे तुकडे झाले आणि जागीच मृत्यू झाला. यावेळी दुर्दैवाने, जवळच बसलेली त्याची 15 वर्षांची मुलगी वीरा हीदेखील या शक्तिशाली स्फोटात सापडली आणि तिचाही मृत्यू झाला. या स्फोटात शिवलालची पत्नी सविता, 19 वर्षांचा मुलगा प्रकाश, नातेवाईक सुरेखा चव्हाण (30), विवेक चव्हाण (12) आणि आणखी एक नातेवाईक नितेश हे गंभीर जखमी झाले आहेत. सर्व जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यापैकी काहींची प्रकृती चिंताजनक आहे.
या खळबळजनक घटनेनंतर, कर्नाटक पोलिसांसमोर सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की ही स्फोटके गुलबर्गापर्यंत कशी पोहोचली. शिवलाल पुण्यातील एका दगडखाणीत काम करत असल्यामुळे, त्याला खडक फोडण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक स्फोटकांची चांगली माहिती होती.
प्राथमिक तपासाअंती पोलिसांना असा संशय आहे की, त्याने आपल्या कामाच्या ठिकाणाहून जिलेटीनच्या कांड्या आणि डेटोनेटर्स चोरून पुण्याहून गुलबर्गा येथे आणले. ही स्फोटके कशी चोरली गेली किंवा खाणीतून बेकायदेशीरपणे कशी हलवली गेली, याचा पोलीस आता कसून तपास करत आहेत. सुरक्षेत मोठी चूक झाली होती का? एका किरकोळ कौटुंबिक वादाचे आता एका गंभीर गुन्हेगारी आणि औद्योगिक सुरक्षा उल्लंघनात रूपांतर झाले आहे.