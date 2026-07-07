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एकाच वेळी 5 जिल्ह्यात छापे! डिटर्जंट, शॅम्पू वापरुन तयार केलेलं 20 हजार लिटर दूध नष्ट; मुंढेंच्या इशाऱ्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी...

एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी भेसळयुक्त दुधासंदर्भात पत्रकार परिषदेतून इशारा दिल्यानंतर पुढल्या दिवशीच कारवाईचा धडका सुरु झाला

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 07, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:03 AM IST
एकाच वेळी 5 जिल्ह्यात छापे! डिटर्जंट, शॅम्पू वापरुन तयार केलेलं 20 हजार लिटर दूध नष्ट; मुंढेंच्या इशाऱ्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी...
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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एकाच वेळी 5 जिल्ह्यात छापे! डिटर्जंट, शॅम्पू वापरुन तयार केलेलं 20 हजार लिटर दूध नष्ट; मुंढेंच्या इशाऱ्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी...
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