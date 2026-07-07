/एकाच वेळी 5 जिल्ह्यात छापे! डिटर्जंट, शॅम्पू वापरुन तयार केलेलं 20 हजार लिटर दूध नष्ट; मुंढेंच्या इशाऱ्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी...

अन्न व औषध प्रशासनाचे (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी मागील आठवड्यामध्ये भेसळयुक्त दुधासंदर्भात दिलेल्या इशाऱ्यानंतर पुढच्याच दिवसापासून धाडसत्र सुरु झालं. याच धाडसत्राचा भाग म्हणून पुण्यात एफडीएने पोलिसांच्या मदतीने मोठी कारवाई केली आहे. राज्यभर कृत्रिम दूध तयार करून त्याची विक्री करणाऱ्या नेटवर्कवर एफडीए आणि पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने संयुक्त कारवाई केली आहे. भेसळ करण्याची पद्धत आणि या आरोपींची संपूर्ण पुरवठा साखळी एफडीएने उघडकीस आणली आहे. पुणे, अहिल्यानगर, सोलापूर, जालना आणि ठाणे या पाच जिल्ह्यांमध्ये एकाचवेळी टाकलेल्या धाडीत तब्बल 1 कोटी 47 लाख 93 हजार 945 रुपयांचा माल जप्त करण्यात आला आहे. तसेच तर 20 हजार लिटर संशयित दूध नष्ट केले. या प्रकरणी 26 आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून 13 आरोपींना अटक केली.
मुख्य आरोपीकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे 4 आणि 5 जुलै रोजी एफडीए आणि पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या संयुक्त पथकांनी पुणे, अहिल्यानगर, सोलापूर, जालना आणि ठाणे जिल्ह्यांत एकाचवेळी धाडी टाकल्या. या मोहिमेसाठी सुमारे 30 अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि 40 पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची विशेष पथके तयार करण्यात आली होती. त्यामुळे आरोपींना पुरावे नष्ट करण्याची किंवा फरार होण्याची कोणतीही संधी मिळाली नाही. एकूण 13 आस्थापनांवर धाडी टाकून 49 नमुने संकलित करण्यात आले.
डेअरी पावडर, इमल्सिफायर, डिटर्जंट, शॅम्पू आणि पामतेल यांचा वापर करून कृत्रिम दूध तयार केले जात असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या भेसळयुक्त साहित्याचा पुरवठा मुख्यत्वे पुणे जिल्ह्यातील मंचर परिसरातून होत असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले. गुप्त तपासादरम्यान प्रशासनाने केवळ भेसळयुक्त माल जप्त करण्याऐवजी संपूर्ण पुरवठा साखळीचा तपास केला. तपासात मंचर येथील सुशांत हिंगे हा मुख्य सूत्रधार असल्याचे, तर संदीप लोढ हा या व्यवहारातील सल्लागार असल्याचे समोर आले. शेतकरी दूध संकलन केंद्रे आणि मोठ्या पॅकिंग केंद्रांना नियमितपण भेसळयुक्त साहित्य पुरवले जात असल्याचेही तपासात उघड झाले.
नागरिकांच्या आरोग्याच्या संरक्षणासाठी दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या संपूर्ण पुरवठा साखळीसाठी सर्वसमावेशक अनुपालन आदेश जारी करण्यात आला आहे. सुरक्षित, स्वच्छ आणि दर्जेदार अन्न ही प्रत्येक नागरिकाची मूलभूत गरज आहे, असं मुंढे यांनी 3 जून रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं.
आता अशाप्रकारची कारवाई राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही होते का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.