Marathi News
  • पुणे
  • महाराष्ट्रात सायलेंट राजकारण, अजित पवारांना फटका? पुण्यातील पराभवानंतर भाजपचा राष्ट्रवादीला आणखी एक मोठा धक्का

महाराष्ट्रात सायलेंट राजकारण, अजित पवारांना फटका? पुण्यातील पराभवानंतर भाजपचा राष्ट्रवादीला आणखी एक मोठा धक्का

पुण्यातील पराभवनंतर भाजपने अजित पवारांना आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. महाराष्ट्राचे सायलेंट राजकारण राष्ट्रवादीसाठी धोकादायक ठरु शकते. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 21, 2026, 06:45 PM IST
Ajit Pawar Vs BJP : पुणे जिल्हा हा खरंतर पवार काका पुतण्याचा होम ग्राउंड पण पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या दोन्ही मनपाचे निकाल अजित पवारांसाठी निराशाजनक असेच म्हणावे लागतील. कारण सत्ता तर सोडाच पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादीला एकञित लढूनही साध्या गेल्यावेळच्या जागाही राखता आलेल्या नाहीत. पुण्यातील पराभवनंतर भाजपचा अजित पवारांना आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे. रायगड जिल्ह्यात अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे वर्चस्व कमी होईल अशा प्रकारचा निर्णय भाजपने घेतला आहे. 

रायगड जिल्ह्याच्या पालमंत्री पदावरुन शिंदेची शिवसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी यांच्यात वाद सुरु आहे. स्वातंत्र्य दिन तसेच प्रजासत्ताक दिनी होणाऱ्या ध्वाजारोहणावरु नेहमीच वाद होते. राष्ट्रवादीच्या अदिती तटकरे यांना ध्वजावंदनाचा मान दिला जातो. यंदा मात्र,  प्रजासत्ताक दिनी ध्वजारोहणाचा मान मंत्री भरत गोगावले यांना देण्यात आला आहे.  26 जानेवारी रोजी अलिबाग येथे मंत्री भरत गोगावले यांच्या हस्ते ध्वजारोहण होणार आहे.   यापूर्वी मंत्री आदिती तटकरे यांच्या हस्ते होत होते शासकीय ध्वजारोहण होत होते. यंदा मात्र, शिंदेच्या शिवसेनेच्या मंत्र्याला ध्वजारोहणाचा मान देण्यात आला आहे. 

शिवसेनेचे मंत्री मंत्री भरत गोगावले यांना ध्वजारोहणाचा मान देत एक प्रकारे राष्ट्रवादीला सायलेंट धक्का देण्यात आला आहे. मुंबई महापालिका निवडणुकीतही भाजपने शिंदेचे शिवसेनेला सोबत घेतला. मात्र, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला दूर ठेवले. पुण्यात तर, राष्ट्रवादीला सोबत घेणार नाही असे भाजपने स्पष्टपणे जाहीर केले. आता रायगडमध्ये देखील भाजपने एका सायलेंट खेळीने अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला मोठा झटका बसला आहे.  

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
defeat in PuneSilent politics in MaharashtraBJP hit to Ajit PawarMinister Bharat Gogawlehonor of hoisting the flag on Republic Day

