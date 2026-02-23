English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • अमेडिया कंपनीचा भागीदार दिग्विजय पाटील यांना अटक होणार? मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी मोठी अपडेट

अमेडिया कंपनीचा भागीदार दिग्विजय पाटील यांना अटक होणार? मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी मोठी अपडेट

मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी मोठी अपडेट समोर आली आहे. दिग्विजय पाटील यांना अटक होण्याची शक्यता आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 23, 2026, 02:37 PM IST
अमेडिया कंपनीचा भागीदार दिग्विजय पाटील यांना अटक होणार? मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी मोठी अपडेट

Mundhwa Land Case : मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी मोठी अपडेट समोर आली आहे. अमेडिया कंपनीचा भागीदार दिग्विजय पाटील यांना अटक होण्याची शक्यता आहे.  पुणे कोरेगाव पार्क जमीन प्रकरणातील आरोपी दिग्विजय पाटील यांनी कोर्टातून अटक पूर्व जमीन अर्ज मागे घेतला आहे. मुंढवा जमीन प्रकरणात आहे दिग्विजय पाटील अमेडिया कंपनीचे भागीदार आहेत.  अटक पूर्व जामीन मिळण्याआधीच त्यांनी माघार घेतली आहे. 

दिग्विजय पाटील यांच्या मालमत्तेचा शोध सुरू

झी 24 तासने उघडकीस आणलेल्या पुणे जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी अमेडिया कंपनीचे संचालक दिग्विजय पाटील यांच्या मालमत्तेचा शोध सुरू करण्यात आला आगहे. कोरेगाव पार्कातील जमीन व्यवहारात मुद्रांक शुल्क बुडविल्याप्रकरणी मालमत्तेचा तपास केला जातोय. यासंदर्भात नोंदणी मुद्रांक विभागासह जमावबंदी आयुक्तांकडून लवकरच कार्यवाही सुरू करण्यात येणार आहे. नोंदणी मुद्रांक विभागाकडून पुणे, धाराशिवसह राज्यातील मालमत्तांची तपासणी सुरू आहे.

दरम्यान, मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातील आरोपी शीतल तेजवानीने जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर न्या.एस.जी. डिगे यांच्या एकलपीठाने राज्य सरकारला नोटीस पाठवली असून, सुनावणी ६ मार्चला ठेवली आहे. पुण्याच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने ६ फेब्रुवारी रोजी तेजवानीचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. जामीन अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले की, हा 'उच्चभ्रू घोटाळा' आहे. तेजवानी कायदेशीरदृष्ट्या निष्णात आहे. तिने बेकायदा संपत्ती मिळविण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांशी संगनमत केले. यात राज्याचे नुकसान झाले. 'सहानुभूतीच्या आधारावर मागितलेल्या जामिनामुळे चुकीच्या ठिकाणी सहानुभूती दाखविल्यासारखे होईल', असे न्यायालयाने नमूद केले.
झी २४ तासनं उघड केलेलं पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण अधिवेशनात चांगलंच गाजणार

झी २४ तासनं उघड केलेलं पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण अधिवेशनात चांगलंच गाजणार आहे. गैरव्यवहाराच्या चौकशीसंबंधी सरकारनं नेमलेल्या समितीचा अहवाल आल्यावर सरकारला विचारणार असल्याचं, आमदार अनिल परब यांनी सांगितलं. तर पुणे जमीन गैरव्यवहार प्रकरणातली अधिकची माहिती आपण सभागृहात मांडणार असल्याचा इशाराही यावेळी विजय वडेट्टीवार यांनी दिला. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

