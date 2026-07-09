'मला माझ्या बापाला मरताना...'; 'सैराट'चा सल्याचा ओक्साबोक्सी रडतानाचा व्हिडीओ, 'हॉस्पिटलमध्ये आर्थिक लूट...'

प्रसिद्ध मराठी अभिनेता आणि सैराट फेम अरबाज शेख याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. पहाटे 4 वाजता शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये तो ओक्साबोक्सा रडताना दिसत आहे. या व्हिडीओद्वारे तो चाहत्यांना आर्थिक मदतीची हाक देत आहे. अभिनेत्याचे वडिलांची प्रकृती खालावली असून त्यांच्यावर सोलापुरातील हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरु आहे. त्यांच्या उपचारासाठी अभिनेत्याला पैशांची गरज आहे. त्यासोबत त्याने या सोलापूरमधील हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप केले आहेत.
व्हिडीओमध्ये अरबाज चाहत्यांना सांगितलं की, नमस्कार मी अरबाज शेख, मी आता सोलापूर मधल्या नोबेल हॉस्पिटल समोर उभा आहे. माझ्या पप्पांना ब्रेन हॅमरेज झाला आहे, त्यामुळे आम्ही त्यांना हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट केले आहे. आता 8 दिवस झाले आहेत. पप्पांना हार्टचा प्रॉब्लेम झाला म्हणून आम्ही त्याला नोबेलला शिफ्ट केले आहे. पण मला नोबेलचा खूपच घाण अनुभव आला. ऍडमिट केलं तेव्हा त्यांनी दहा हजार रुपये डिपॉझिट भरायला सांगितले जे भरले. त्यानंतर त्यांनी गोळ्यांचे प्रिस्क्रिप्शन दिले आणि सांगितले की, आमच्याच हॉस्पिटलच्याच मेडिकल मधून आणा...
तो पुढे म्हणाला की, डॉक्टरांनी इंजेक्शनही घेण्यास सांगितलंय. ज्याचा खर्च 40 हजाराच्या वर होत्या. त्या गोळ्या त्यांनी मला तीन वेळा आणायला सांगितल्या. पप्पांना या आधी ज्या हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट केले होते. तेव्हा असे काही आढळले नाही. तेव्हा मी याच गोळ्या बाहेरून अर्ध्या किंमतीमध्ये आणायचो. 40 हजाराच्या गोळ्या मला बाहेर 20 हजारांना पडल्या असत्या. इथे नुसती लूट होत आहे. मला बापाला मला मरताना नाही बघायचे...त्यामुळे मी त्यांना शिफ्ट करण्याचा निर्णय घेतला, पण इथे मला खूप वाईट अनुभव आला.
दरम्यान, त्यांनी पुढे चाहत्यांना सांगितलं की, तो आत्ता खूप आर्थिक अडचणीत आहे पण तरीही माझ्या वडिलांचा treatment सुरू ठेवणं खूप गरजेचं आहे. तर त्याने हा व्हिडीओ इन्स्टाग्रामवरून काढून टाकला आहे.