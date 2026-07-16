/सिया-चेतनने राजस्थानातील मंदिरात लग्न केले? पुरावे शोधण्यासाठी मुंबई पोलीस राजस्थानमध्ये दाखल

पुण्यातील तरुण व्यावसायिक केतन अग्रवाल हत्याकांडाने संपूर्ण देश हादरला आहे. केतनची होणारी पत्नी सिया अग्रवाल हिनेच तिच्या प्रियकराच्या मदतीने लोहगडावरुन ढकलून केतनची हत्या केली. पोलिसांनी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी याला अटक केली आहे. या प्रकरणाचा तपास पुणे ग्रामीण पोलिस करत आहे. दरम्यान, केतन अग्रवाल प्रकरणात अनेक धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. त्या अनुषंगाने पोलिस तपास करत आहेत. पुणे ग्रामीण पोलिसांचं एक पथक हे राजस्थान या ठिकाणी तपासासाठी गेले आहे.
पोलिस तपासात सिया आणि चेतन यांनी लग्न केले असल्याचे समोर आले होते. केतनच्या हत्येचा कट रचण्याआधी राजस्थानच्या एका मंदिरात सिया आणि केतनने लग्न केल्याची चर्चा आहे. या प्रकरणीच पोलिसांना सखोल तपास करायचा आहे. सिया आणि चेतन यांच्या व्हॉट्सअॅप चॅट आणि कॉल डिटेल्सनुसार दोघांनी डिसेंबरमध्ये राजस्थानच्या एका मंदिरात लग्न केले होते, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी पीटीआयशी बोलताना दिली होती. त्या पार्श्वभूमीवर पुणे ग्रामीण पोलिसांचे पथक राजस्थानला पोहोचले आहेत.
घटनेच्या काही महिन्यांपूर्वी सिया आणि चेतन यांनी गुप्तपणे विवाह केला होता का, याचा तपास सुरू आहे. दोघांमधील संवादाच्या विश्लेषणातून अशा कथित विवाहाबाबत काही धागेदोरे मिळाल्याचे पोलिसांनी सांगितले असून, हा विवाह कायदेशीररीत्या नोंदणीकृत होता का याचीही चौकशी केली जात आहे. सिया आणि चेतन यांनी यावर्षी राजस्थानातील काही ठिकाणी केलेल्या दौऱ्याची माहिती गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. सिया आणि चेतन यांचा या राजस्थान दौऱ्याचा कटाशी काही संबंध आहे का, याचाही तपास केला जाणार आहे.
घटनास्थळावरील तपास अंतिम टप्प्यात असून आता सीसीटीव्ही फुटेज, मोबाईल फोन रेकॉर्ड आणि इतर डिजिटल पुरावे यांची सांगड घालण्यावर भर दिला जात आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार तपास पथक हत्येच्या दिवसापासून मागील घटनाक्रमाचा मागोवा घेत आरोपींच्या हालचाली आणि कृतींची साखळी जोडत आहे. तपासाचा भाग म्हणून एक पथक राजस्थानला पाठवण्यात आले आहे.
केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणी न्यायलयीन कोठडीत असणाऱ्या सिया गोयल आणि चेतन चौधरी या दोघांची न्यायालयीन कोठडी आज संपणार आहे. आज पुन्हा या दोघांना न्यायालयीन कोठडी मिळण्याची शक्यता आहे. दोघांकडूनदेखील जामीन मिळण्यासाठी अर्ज आज करणार नसल्याचं सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्या वकिलांकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. आज दुपारी VC द्वारे दोघांना न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. दोघांना पुन्हा न्यायालयीन कोठडीच मिळण्याची शक्यता आहे.