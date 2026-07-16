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सिया-चेतनने राजस्थानातील मंदिरात लग्न केले? पुरावे शोधण्यासाठी मुंबई पोलीस राजस्थानमध्ये दाखल

केतन अग्रवाल हत्याकांड प्रकरणात नवनवीन अपडेट समोर येत आहेत. सियाने लग्न केले असल्याचा दावा करण्यात येत होता. या संदर्भात पोलिसांनी मोठं पाऊल उचललं आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 16, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:17 PM IST
सिया-चेतनने राजस्थानातील मंदिरात लग्न केले? पुरावे शोधण्यासाठी मुंबई पोलीस राजस्थानमध्ये दाखल
Image Credit: Siya and Chetan secretly marry (फोटोः सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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