BLOG: स'विनय' हालचाल ठिक ठाक; पुणे विषारी दारु प्रकरणात 'त्या' रात्री नेमकं काय घडलं?

कैलास पुरी, झी 24 तास पिंपरी चिंचवड: जहाँ चार यार मिल जाए वही रात हो गुलजार हे गाणे ऐकतच गणपत आणि त्याच्या चार मित्रांनी काल रात्री खंबे रिचवले होते.त्याच तारेत तो सकाळी लोळत असताना घरात बोंबाबोंब का सुरू आहे त्याला कळेना.कालच्या तारेत असल्याने आधीच डोके धरल्याने तो वैतागला. बायकोने त्याला पेकाटात लाथ मारतच उठवला.त्याच अवस्थेत बायकोला शिव्या देऊन तो उठला, बायकोने ओढत त्याला टीव्ही समोर बसवला.टी व्ही वरच्या बातम्या बघून त्याची उरली सुरली एका झटक्यात उतरली. विषारी दारू पिण्याने मृत्यू हे ऐकत घामाने ओलेचिंब होत त्याने फोन उचलला आणि मैफिलीतल्या प्रत्येकाला फोन सुरू केले...! 'त्या' गुथ्यावर गेलो नसल्याची त्याने खात्री केली आणि परत घेणार नाही अस बायकोला पुन्हा एकदा सांगितले.!
इकडे पोलिस मुख्यालयात सर ' विनय ' खूप अस्वस्थ झालेले...! रात्री पर्यंत नैसर्गिक रित्या मृत्यू हे पटवून देण्यासाठी दापोडी प्रमुख टायगर किलर 'विजय' यांनी जंग जंग पछाडले....! डायमंड सचिन यांनी तर फुगेवाडीत झालेल्या मृतांच्या कारणांचा प्रबंध व्हॉट्स अप वर लिहला....! तरी ही व्हायचे तेच झाले...विषारी दारू हेच कारण पुढे आले आणि सर 'विनय' अधिकच अस्वस्थ झाले....! अरे किती कष्टाने ही प्रतिमा जपली, तीचे संवर्धन केले , ती जपण्यासाठी काय काय करावे लागले आणि क्षणात सगळे संपले का हा विचार ' विनय ' सरांच्या मनात आला...! सर ' विनय ' यांची अस्वस्थता डायमंड सचिन , डायमंड विशाल यांना पाहवत नव्हती...! यातून मार्ग काढणे त्यांच्या साठी कमप्राप्त झालेले...! पण त्यांना ही काही सुचेना...! प्रसंगच तसा बाका...! अखेर मार्ग सापडला...!
पुण्यात हडपसर मध्ये विषारी दारूने मेलेल्या लोकांसाठी तिथले प्रभारी कारणीभूत असा फतवा निघाला आणि सर विनय सरांनी सुद्धा पिंपरी चिंचवड मध्ये फतवा काढला.याला दापोडी प्रमुख विजय जबाबदार...विजय यांच्या बरोबर आणखी काही प्याद्यांवर कारवाई झाली आणि सर ' विनय ' यांनी सुस्कारा सोडला.आपल्या राज्यात गुन्ह्याला माफी नाही या विचाराने ते सुखावले! आता ना घटनास्थळाला जाण्याची गरज ना कोणाला बोलण्याची गरज!
दापोडी पोलिस स्थानकाच्या हाकेच्या अंतरावर गेली कित्येक वर्ष 'मदिरा' पुरवठा केंद्र सुरू होते याची पोलीसांना माहिती नव्हती का? पिंपरी चिंचवड च्या ग्रामीण भागात सातत्याने कारवाई केली तरी दुसऱ्याच दिवशी भट्टी लागतेच कशी असले गौण प्रश्न कुणाला पडत असतील तर तो दोष त्यांचा!
शहरात सुरू असलेल्या या उद्योगांची जबाबदारी आपली नाहीच या विचाराने सर ' विनय ' अधिकच सुखावले.! इकडे रात्र जवळ येत असल्याने गणपत ची चुळबुळ पुन्हा सुरू झाली.काही फोन झाले आणि तो उठला.पुन्हा गाणे वाजू लागले.जहाँ चार यार मिल जाए वही रात हो गुलजार! पुन्हा ग्लासला ग्लास धडकू लागले...खंबे च्या खंबे रिकामे होऊ लागले.! जशी जशी रात्र सरू लागली तसे पिंपरी चिंचवड मध्ये स'विनय' हालचाल ठिक ठाक है. हे चित्र उमटू लागले.