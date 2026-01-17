English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • पालिकेतील दारुण पराभवानंतर ZP निवडणुकीत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र? अजित पवारांची पहिली प्रतिक्रिया!

पालिकेतील दारुण पराभवानंतर ZP निवडणुकीत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र? अजित पवारांची पहिली प्रतिक्रिया!

Ajit Pawars Reaction:  पालिका निवडणुकीनंतर अजित पवारांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 17, 2026, 01:51 PM IST
अजित पवार

Ajit Pawars Reaction: मुंबई, पुण्यासह महाराष्ट्रातील 29 महापालिकांचा निकाल लागलाय. यात अनेक ठिकाणी मतदारांनी महायुतीच्या बाजुने निकाल दिल्याचे दिसून आले. जिथे स्वतंत्र लढती होत्या तिथे भाजप फायद्यात दिसतेय तर अजित पवार, एकनाथ शिंदेंना फटका बसल्याचं दिसतंय. पुण्यातील लढतीकडे राज्याचे लक्ष होते. पुण्यात अजित पवारांची प्रतिष्ठा पणाला लागली होती. पण अजित पवारांचा करिश्मा येथे फार चाललेला दिसला नाही. पालिका निकालानंतर अजित पवारांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. काय म्हणाले अजित पवार? सविस्तर जाणून घेऊया. 

महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) दमदार कामगिरी करत पुणे महानगरपालिका (पीएमसी) जिंकली आहे. 165 जागांपैकी भाजपने 120 हून अधिक जागा पटकावल्या, तर अजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (एनसीपी) केवळ 21 जागांवर समाधान मानावा लागला. शरद पवारांच्या एनसीपी (एसपी) ला फक्त 3 जागा मिळाल्या, तर काँग्रेसने 15 जागा जिंकल्या. ही निकाल 16 जानेवारीला जाहीर झाले असून, भाजपने पुण्यात आपली सत्ता कायम राखली आहे.

पवारांच्या रणनितीला फटका

2017 मध्ये भाजपने प्रथमच पुण्यात सत्ता काबीज केली होती, तेव्हा त्यांनी 97 जागा जिंकल्या होत्या. यंदा मात्र पक्षाने आपली ताकद वाढवली आणि पवार कुटुंबाच्या गडाला मोठा धक्का दिला. अजित पवार आणि शरद पवारांच्या दोन्ही गटांनी एकत्र येऊन निवडणूक लढवली, तरीही ते भाजपला रोखू शकले नाहीत. अजित पवारांनी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये विशेष लक्ष केंद्रित केले होते, पण निकालाने त्यांच्या रणनीतीला फटका बसला. 

निकालानंतर काय आल्या प्रतिक्रिया?

पिंपरी-चिंचवडमध्येही भाजपने 84 जागा जिंकून वर्चस्व गाजवले.राजकीय निरीक्षकांच्या मते, भाजपची संघटनात्मक शक्ती आणि स्थानिक मुद्द्यांवरची पकड यामुळे हा विजय मिळाला. "एनसीपीची ताकद फक्त अजित पवारांभोवती फिरते, पण भाजपने आधारभूत रचना मजबूत केली आहे," असे एका ज्येष्ठ विश्लेषकाने सांगितले. अजित पवारांनी मात्र निकालानंतर "लोकांच्या निर्णयाचा आदर करतो, पण संघर्ष सुरू राहील," अशी प्रतिक्रिया दिली. या निकालाने महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणे बदलली आहेत. भाजपने मुंबईसह इतर महापालिकांमध्येही बहुमत मिळवले असून, महायुतीची पकड मजबूत झाली आहे. पुण्यातील हे परिणाम आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी महत्त्वाचे ठरतील. एकूणच, भाजपची सरशी आणि राष्ट्रवादीची पिछाडी याने पुण्याच्या राजकारणात नवे अध्याय सुरू झाले आहेत.

काय म्हणाले अजित पवार?

मतदार राजा महत्वाचा असतो. प्रयत्न करणं हे राजकीय पक्षांचं काम असतं. भाजपला चांगल यश मिळालं त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन. देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने निवडणूक लढवली. त्यांचा विजय झाला आणि इतरांचा पराभव झाला. पण पराभवाने आम्ही खचून जाणार नाही. पराभव झाला म्हणून आम्ही ईव्हीएमला दोष देणार नाही. जाऊदे ना शाई पुसली जाते. लोकशाही आहे. लोकशाहीने प्रत्येकाला बोलण्याचा अधिकार दिला आहे. अजून 24 तासही निकालास झाले नाहीत. आम्ही बसून चर्चा करु. आमचे अंदाज चुकले. माझ्या दृष्टीने आजचं कृषीप्रदर्शन महत्वाचे आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक सुबत्तता येण्यास यातून मदत होणार आहे. परिवार म्हणून एकत्र आहोतच. आम्ही सुखदुखात एकत्र असतो. स्थानिक नेते झेपी निवडणुकीचा निर्णय घेतील.  जिल्हा परिषद निवडणुकीत एकत्र येण्याबाबत कार्यकर्ते ठरवतील, असे अजित पवार म्हणाले.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
NCPNCP Sharad PawarNcp Ajit PawarZP electionsAjit pawar

