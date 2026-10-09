/Viral Video: भूशी डॅमजवळ सरबत विक्रेताचा किळसवाणा प्रकार, पायऱ्यांवरुन कोसळणाऱ्या पाण्यातच...

पर्यटनस्थळ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या लोणावळ्यातील भुशी डॅम परिसरातील एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या परिसरातील एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओत पर्यटकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. येथील एका लिंबू सरबत विक्रेत्याने थेट धबधब्याचे अशुद्ध आणि दूषित पाणी सरबत बनवण्यासाठी वापरल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
एका सजग पर्यटकाने या संपूर्ण प्रकरणाचा व्हिडिओ आपल्या कॅमेऱ्यात कैद केला असून, याबाबत जाब विचारला असता विक्रेत्याने पर्यटकाशी उद्धटपणे हुज्जत घातल्याचे समोर आले आहे.
सोशल मीडियावर सध्या हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. त्यामुळं पर्यटकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. अशा अस्वच्छ आणि दूषित पाण्यामुळे गॅस्ट्रो, काविळ यांसारखे गंभीर साथीचे आजार पसरण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने अशा बेजबाबदार विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. त्याचबरोबर पर्यटकांनी देखील बाहेरचे उघड्यावरील पदार्थ वा सरबत पिणे टाळून स्वतःची पाण्याची बाटली सोबत ठेवावी व सतर्क राहावे, असे आवाहन केले जात आहे.
व्हायरल व्हिडिओत सरबत विक्रेताची गाडी भूशी डॅमच्या पायऱ्याजंवळ असल्याचे दिसत आहे. तर विक्रेता पायऱ्यांवरील पाणी एका भांड्यात भरून घेताना दिसत आहे. त्यानंतर ते पाणी त्याच्याजवळ असलेल्या पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीत टाकताना दिसतोय. एका पर्यटकाने हा व्हिडिओ काढला आहे.
Viral Video| भुशी डॅम परिसरात दूषित पाण्याचा वापर करून लिंबू सरबत विक्री, पर्यटकांच्या आरोग्याशी खेळ https://t.co/Ogfrwoy9d6— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) October 9, 2026
दरम्यान, आता ऑक्टोबर हिटची सुरुवात झाली आहे. उन्हाळ्यात थंड पेय पिण्याकडे पर्यटकांचा ओघ असतो. अशावेळी पर्यटकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या विक्रेत्यांवर कारवाई होण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
भिवंडीच्या गैबीनगर परिसरातून एक धक्कादायक आणि किळसवाणा प्रकार समोर आला आहे. गुलाबजामुनमध्ये उंदीर फिरत असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाच्या - FDA च्या टीमने दुकानावर धाड टाकली आहे. भिवंडीतील प्रसिद्ध हरीश गुलाब जामुन या मिठाईच्या दुकानाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये गुलाबजामुनने भरलेल्या ट्रे मध्ये एक उंदीर अक्षरशः फिरताना, गुलाबजामुनवरून चालताना स्पष्टपणे दिसत आहे.