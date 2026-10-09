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Viral Video: भूशी डॅमजवळ सरबत विक्रेताचा किळसवाणा प्रकार, पायऱ्यांवरुन कोसळणाऱ्या पाण्यातच...

भूशी डॅमचा एक व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल झाला आहे. अत्यंत किळसवाणा प्रकार करताना विक्रेताचा व्हिडिओ समोर

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 09, 2026, 12:16 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 12:16 PM IST
Viral Video: भूशी डॅमजवळ सरबत विक्रेताचा किळसवाणा प्रकार, पायऱ्यांवरुन कोसळणाऱ्या पाण्यातच...
Image Credit: bhushi dam news today

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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