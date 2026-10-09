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Video बनवला, स्टेटस ठेवलं अन् नंतर बायकोच्या डोक्यात दगड...; चारित्र्याच्या संशयातून भयंकर हत्याकांड

पतीने पत्नीची हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. चार वर्षांच्या मुलासमोरच पतीने पत्नीची हत्या केली. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 09, 2026, 11:05 AM IST|Updated: Oct 09, 2026, 11:05 AM IST
Video बनवला, स्टेटस ठेवलं अन् नंतर बायकोच्या डोक्यात दगड...; चारित्र्याच्या संशयातून भयंकर हत्याकांड
Image Credit: dharashiv crime news

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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