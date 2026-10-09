/Video बनवला, स्टेटस ठेवलं अन् नंतर बायकोच्या डोक्यात दगड...; चारित्र्याच्या संशयातून भयंकर हत्याकांड

आधी पत्नीचा व्हिडिओ बनवला नंतर पत्नीची दगडाने ठेचून हत्या केली. धाराशिव जिल्ह्यातील हासेगाव परिसरात ही भयंकर घटना घडली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, चारित्र्याच्या संशयातून पतीकडून पत्नीची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. धक्कादायक म्हणजे, चार वर्षांच्या चिमुकल्यासमोर त्याच्या आईची हत्या करण्यात आली. तर, घटनास्थळावरुन आरोपी गणेश टेकाळे फरार असून कळंब पोलिसांकडून शोध सुरू आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. चारित्र्याच्या संशयातून पतीने पत्नीची दगडाने ठेचून हत्या केल्याचा आरोप आहे. कळंब-येरमाळा मार्गावरील हासेगाव परिसरात ही घटना घडली. विशेष म्हणजे, हत्येपूर्वी आरोपीने पत्नीचा व्हिडिओ चित्रीत करून तो नातेवाईकांना पाठवल्याची माहिती समोर आली आहे.
या घटनेच्या वेळी चार वर्षांचा चिमुकला घटनास्थळी उपस्थित असल्याचीही माहिती आहे. गणेश टेकाळे असं आरोपी पतीचं नाव असून, कोमल टेकाळे असं मृत महिलेचं नाव आहे. या प्रकरणी कळंब पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, फरार आरोपीचा शोध सुरू आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पतीने व्हिडिओ चित्रीत करुन त्यामध्ये बायकोकडून तिचे अनैतिक संबंध असल्याची कबुली घेतली. तसंच, हत्या केल्यानंतर सजा दिल्याचे स्टेटसही आरोपीने ठेवले आहेत. सगळ्यात दुर्दैवी म्हणजे चार वर्षांच्या चिमुकल्यासमोरच पित्याने त्याच्या आईची दगडाने ठेचून हत्या केली.
पत्नीची हत्या करुन आरोपी घटनास्थळावरुन फरार झाला आहे. पोलिसांनी फॉरेन्सिक टीमच्या मदतीने घटनास्थळी पंचनामा केला असून रात्री उशिरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. गणेश टेकाळे असं पतीचे नाव असून तो इंजिनिअर आहे. सध्या त्याला नोकरी नसल्याने तो सावरगाव येथे राहत होता. तसंच, गणेश व्यसनाच्या आहारी गेल्याच्या चर्चाही सातत्याने काही दिवसांपासून येत होत्या.
बुधवारी दोघा पती-पत्नींमध्ये जोरदार वाद झाला. त्यानंतर संध्याकाळी सुमारे सहा वाजण्याच्या सुमारास गणेश कोमलला घेऊन कळंब येरमाळा मार्गावरील हासेगाव परिसरातील शेतात घेऊन गेला आणि तिथे तिला मारहाण केली.