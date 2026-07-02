/पुण्यातील शाळांच्या वेळेत बदल! पुढल्या 2 महिन्यांसाठी नवं टाइमटेबल जाहीर; ना इलेक्शन, ना पाऊस मग वेळ का बदलली?

पुण्यामाधील प्राथमिक शाळांच्या वेळेमध्ये तात्पुरता बदल करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे हा बदल काही दिवस किंवा काही आठवडे असून तब्बल दोन महिन्यांसाठी असणार आहे. सदर वेळेतील बदल हा 1 जुलैपासून ते 31 ऑगस्टदरम्यान लागू असेल असं सांगण्यात आलं आहे. मात्र पुण्यातील फक्त प्राथमिक शाळांचा वेळ दोन महिन्यासाठी बदलण्यामागे काय कारण आहे? असा प्रश्न पालकांना पडला आहे. या निर्णयामागील खरं कारण समोर आलं आहे. शालेय वेळापत्रकामध्ये हा बदल का करण्यात आला आहे जाणून घेऊयात...
पुण्यातील प्राथमिक शाळांसाठी 1 जुलै ते 31 ऑगस्टदरम्यानचं नवीन वेळापत्र लागू करण्यात आलं आहे. महानगरपालिका क्षेत्रातील प्राथमिक शाळांच्या वेळेत तात्पुरता बदल करण्यात आला आहे. हा बदल 1 जुलै ते 31 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत लागू राहणार असून, मनपाच्या तसेच खासगी प्राथमिक शाळांनाही तो लागू असेल. भारत निवडणूक आयोगाच्या विशेष सखोल मतदार यादी पुनरनिरीक्षण मोहिमेसाठी शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येत असल्याने महापालिकेने हा निर्णय घेतला आहे.
या कालावधीत प्राथमिक शाळा सकाळी 7 ते दुपारी 12.15 या वेळेत भरवण्यात येणार आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळणे आणि शिक्षकांना निवडणूक आयोगाच्या कामासाठी आवश्यक वेळ उपलब्ध करून देणे, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
भारत निवडणूक आयोगाने फेज थ्रीअंतर्गत महाराष्ट्रासह 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन म्हणजेच एसआयआर (SIR) किंवा विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहीम सुरू केली आहे. याचा मुख्य उद्देश मतदार यादी अधिक अचूक, स्वच्छ आणि विश्वासार्ह बनवणे आहे. दोनदा आलेली नावे, मृत व्यक्तींची नावे, अपात्र मतदार काढून टाकणे आणि सर्व पात्र मतदारांचा समावेश करणे हा उद्देश आहे. पुणे जिल्ह्यात पुणे शहर अथवा महानगरपालिका क्षेत्रात ही मोहीम सुरू आहे. पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली राजकीय पक्ष, बूथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय साधला जात आहे. या मोहिमेसाठी तयारी, प्रशिक्षण आणि छपाईचं काम 20 जून ते 29 जूनदरम्यान पूर्ण करण्यात आलं. बीएलओ म्हणून शिक्षक काम करत आहेत.
30 जूनपासून बूथ लेव्हल ऑफिसरकडून प्रत्येक घराला भेट देऊन माहिती तपासण्याचं काम सुरु झालं असून ते 29 जुलैपर्यंत सुरु राहणार आहे. मसुदा मतदार यादी 5 ऑगस्ट रोजी प्रकाशित होणार आहे. दावे आणि आक्षेप दाखल करण्याचा कालावधी 5 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबरदरम्यान असून दावे/आक्षेप निकाली कारण्यासाठी 5 ऑगस्टपासून 3 ऑक्टोबरपर्यंतचा वेळ देण्यात आला आहे. अंतिम मतदार यादी 7 ऑक्टोबर रोजी प्रकाशित होणार आहे.