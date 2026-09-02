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Explained: मराठीतील शशी थरूर, DJ बंदीवर आवाज उठवणारे विद्यानंद बापट आहे तरी कोण? त्यांनी म्हटलेल्या घटं भिन्द्यात् पटं... श्लोकाचा अर्थ काय?

ध्वनी प्रदुषणाविरोधात आवाज उठवणारे व्हिसल ब्लोअर विद्यानंद बापट कोण आहेत. त्यांनी सांगितलेल्या श्लोकाचा अर्थ काय?

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 02, 2026, 10:11 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:11 AM IST
Explained: मराठीतील शशी थरूर, DJ बंदीवर आवाज उठवणारे विद्यानंद बापट आहे तरी कोण? त्यांनी म्हटलेल्या घटं भिन्द्यात् पटं... श्लोकाचा अर्थ काय?
Image Credit: vidyanand bapat pune

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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