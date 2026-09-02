/Explained: मराठीतील शशी थरूर, DJ बंदीवर आवाज उठवणारे विद्यानंद बापट आहे तरी कोण? त्यांनी म्हटलेल्या घटं भिन्द्यात् पटं... श्लोकाचा अर्थ काय?

गणेशोत्सव सुरू झाला की पुणे आणि मुंबई या दोन्ही शहरांचा नाव आपसूकच पुढे येते. मुंबईचा गणेशोत्सव म्हणजे उंचच उंच मूर्ती आणि देखावे, तर पुण्याचा गणेशोत्सव प्रसिद्ध आहे तो पारंपारिक पद्धतीने साजरा केला जातो. मानाचे पाच गणपती या उत्सवाचे मुख्य आकर्षण आहेत. मात्र सध्या पुण्याचा गणेशोत्सव वेगळ्याच कारणामुळं चर्चेत आला आहे. पुण्यातील गणेशोत्सव किंवा इतर सार्वजनिक कार्यक्रमात डिजे आणि कर्णकर्कश लाउडस्पीकरवर बंदी आणावी, अशी मागणी विद्यानंद बापट यांनी केली आहे.
विद्यानंद बापट यांनी डिजेवर बंदी आणावी ही मागणी महापालिकेतील महासभेतही बोलून दाखवली होती. प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांनी केवळ सण उत्सवाच्या नावाखाली सार्वजनिक ठिकाणी लाउडस्पीकर लावूच दिले नाही पाहिजे, अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली. त्यांच्या या भूमिकेमुळं बापट सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेत आले आहेत. तसंच, एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना त्यांनी एका श्लोकाचा संदर्भ दिला. त्यानंतर इन्स्टाग्रामवर युजर्सनी अक्षरशः मीम्सचा पाऊस पाडला. तर अनेक जण या श्लोकचा मराठीत अर्थ शोधत आहेत.
एका वृत्तसंस्थेला मुलाखत देताना त्यांनी म्हटलं आहे की, 'हा मुद्दा जाहिरपणे मांडण्यामागे माझा उद्देश हा आहे की, मला मुळात प्रसिद्धी नकोय घटं भिन्द्यात् पटं छिन्द्यात् कुर्याद् गर्दभरोहणम्। ची संवंग प्रसिद्धी म्हणजे चीप पब्लिस्टी मला नकोच आहे. फक्त हंगामा करणे हा माझा उद्देश नाहीचे. सूरत बदलणे म्हणजे मुद्दा म्हणजे समस्या मुळापासून सुटणे हा माझा उद्देश आहे. जर ती आधीच सुटलेली असती तर मी मुद्दा मांडलाच नसता किंवा माझ्यावर ती वेळच आली नसती. पण मी तोमुद्दा जाहिरपणे मांडला. तो मुद्दा तळागळात पोहोचला असेल तर चांगलीच गोष्ट आहे.' बापट यांनी मुद्दा मांडताना एका संस्कृत श्लोकाचा आधार घेतला आहे. पण या श्लोकाचा अर्थ काय समजून घेऊया.
विद्यानंद बापट यांनी सांगितलेला श्लोक हा संस्कृत मध्ये आहे. हे वाक्य संस्कृतमधील एका प्रसिद्ध विनोदी आणि उपरोधिक सुभाषिताचा (श्लोकाचा) भाग आहे, ज्यामध्ये लोकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी किंवा प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी काही लोक कोणत्याही थराला जाऊ शकतात. हे या श्लोकात मांडले आहे.
आहे:घटं भिन्द्यात् पटं छिन्द्यात् कुर्याद् रासभरोहणम्।
येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्॥
घटं भिन्द्यात्: मातीचे माठ (घडा) फोडणे.
पटं छिन्द्यात्: कपडे फाडून टाकणे.
कुर्याद् गर्दभरोहणम्: गाढवावर बसून फिरणे 'गर्दरोहणम' हा शब्द 'गर्दभ' म्हणजेच गाढवावरून आला आहे.
(मुळ श्लोकात रासभरोहणम असा शब्द आहे. मात्र बापटांनी येथखे गर्द हा शब्द वापरला आहे.)
येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भवेत्: कोणत्याही प्रकारे (मग तो मार्ग कितीही विचित्र किंवा चुकीचा असो) माणसाला फक्त 'प्रसिद्ध' व्हायचे असते.
या प्रसिद्ध संस्कृत सुभाषिताचा मराठीत अर्थ सांगायचा झाला तर,
काही लोक समाजात स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी किंवा प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी चांगल्या-वाईटाचा विचार करत नाहीत. ते लोकांचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी घागर किंवा घडे फोडतील, स्वतःचे कपडे फाडून घेतील किंवा अगदी गाढवावर बसून फिरण्याची लाजिरवाणी गोष्टही करतील. म्हणजेच, त्यांना सन्मानाने प्रसिद्धी मिळत नसेल, तर ते कुप्रसिद्धी किंवा थिल्लरपणाचा मार्ग अवलंबायलाही मागेपुढे पाहत नाहीत.
विद्यानंद बापट यांचे मराठीवरील प्रभुत्व पाहून अनेक सोशल मीडिया युजर्सनी त्यांना मराठीतील शशी थरूर अशी उपमा दिली आहे. तर, अनेकांनी त्यांना पाठिंबादेखील दर्शवला आहे.
विद्यानंद बापट हे मूळचे रत्नागिरीचे असून गेल्या काही वर्षांपासून पुण्याच्या नारायण पेठ भागात राहतात. तसंच, ते ते बीपीओ (BPO) क्षेत्रात काम करतात आणि त्यांचे बहुतांश काम वर्क फ्रॉम होम आहे. त्यांनी मुंबईच्या विद्यापीठातून वाणिज्य शाखेची पदवी संपादित केली आहे.
उत्सवाचा किंवा विसर्जनाचा आनंद घेताना प्रचंड आवाजाचे डीजे आणि लेझर लाइट्स लावल्यामुळे लहान मुले, वृद्ध, रुग्ण आणि घरी काम करणाऱ्या नोकरदारांना असह्य त्रास होतो. त्यामुळे या कर्णकर्कश लाऊडस्पीकरवर कायद्यानुसार मर्यादा किंवा बंदी असावी, अशी त्यांची मागणी आहे.