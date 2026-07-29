/पुण्यातील नामांकित विद्यापीठात अत्यंत धक्कादायक प्रकार, रिक्षा चालकाने केला भांडाभोड; शिक्षण क्षेत्रात खळबळ

पुणे : नीट पेपर फुटी प्रकरणामुळे खळबळ माजली. देशभर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. अस असताना शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि ऑक्सफर्ड ऑफ द इस्ट अशी ओळख असलेल्या पुण्यातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात अत्यंत धक्कादायक प्रकार घडवला आहे. कोणतंही प्रवेश न घेता बनावट डिग्री बनवून देण्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी विद्यापीठाने चौकशी समिती नेमली आहे.
ऑक्सफर्ड ऑफ द ईस्ट अशी ओळख असलेल्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात अधिकारी आणि कर्मचारी चक्क पैसे घेऊन बनावट डिग्री प्रमाणपत्र देत असल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला असून एका रिक्षावाल्याच्या मुलाला विद्यापीठातील कर्मचाऱ्याने बनावट डिग्री देतो म्हणून रिक्षाचालक यांच्याशी व्यवहार केलं आणि मधेच हे व्यवहार फिस्कटल्याने हा प्रकार समोर आलं आहे.
रिक्षाचालक महेश कदम यांनी हा संपूर्ण प्रकार काय आहे याबाबत जी माहिती दिली ती अत्यंत धक्कादायक आहे. माझी परिस्थिती अत्यंत हलाकीची आहे. माझ्या मुलाचे बारावीपर्यंत शिक्षण पूर्ण झाल्यावर कमवा आणि शिका योजनेत त्याला पुढील शिक्षण मिळाव म्हणून मी सावित्रीबाई फुले विद्यापीठात चौकशी करण्यासाठी आलो. तेव्हा वित्त आणि लेखा विभागातील रमेश मुखेकर यांच्याशी माझी भेट झाली आणि त्यांना मी पुढील शिक्षणाबाबत विचारलं तेव्हा ते म्हणाले की तीन वर्ष शिक्षण घेण्यापेक्षा तुम्ही तीन लाख रुपये द्या आम्ही डायरेक्ट तिन्ही वर्षाच निकाल आणि डिग्री देतो अस त्यांनी सांगितलं. तेव्हा मी सांगितल की एवढे पैसे नाही तेव्हा कमी जास्त करत आमच्यात दिड लाखांमध्ये हा व्यवहार ठरला. यानंतर मी पहिल्यांदा रमेश मुखेकर याला 50 हजार गुगल पे केल्यावर त्याने माझं मुलगा साहिल महेश कदम या नावाने तिन्ही वर्षाचा निकाल दिला. यानंतर मी परत त्याला 20 हजार ऑनलाईन दिले.
यानंचर ठरलं की जेव्हा तो डिग्री देईल तेव्हा पूर्ण रक्कम देऊ आणि मग मुखेकर याने मला व्हॉट्सॲप वरच माझ्या मुलाच्या नावाने बीकॉमच डिग्री सर्टिफिकेट पाठवलं ज्यात माझ्या मुलाच ऍडमिशन वाडिया कॉलेज दाखवलं पण जी डिग्री दिली त्यावर युनिव्हर्सिटी ऑफ पुणे अस होत. पण विद्यापीठाच नाव सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ अस असल्याने मला संशय आला आणि मी रिपब्लिकन पार्टीचे डॉ. धम्मरत्न गायकवाड यांना भेटलो आणि त्याच्या माध्यमातून विद्यापीठ प्रशासनाला भेटून सर्व पत्रव्यवहार केलं असून या बनावट डिग्री रॅकेट मध्ये सहभागी असलेल्या लोकांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी माझी मागणी असल्याचं यावेळी त्यांनी सांगितल.
याबाबत रिपब्लिकन पार्टीचे डॉ. धम्मरत्न गायकवाड म्हणाले की याबाबत एक महिन्याआधीच आम्ही विद्यापीठ प्रशासनाला याबाबत माहिती दिली होती आणि त्यांना सर्व कागदपत्र पुराव्यासह दिल होत मात्र कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.हा प्रकार केवळ विद्यार्थी व पालकांची आर्थिक फसवणूक करणारा नसून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या प्रतिष्ठेला गंभीर धक्का देणारा आहे. अशा व्यक्तीमुळे विद्यापीठाची विश्वासार्हता धोक्यात येत असून हजारो विद्याथ्यांच्या भविष्याशी खेळ केला जात आहे.त्यामुळ या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करुन संबंधित व्यक्तीवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अन्यथा आम्ही तीव्र आंदोलन करू असा इशारा यावेळी त्यांनी दिला.
याबाबत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे प्रभारी कुलसचिव डॉ. पराग काळकर म्हणाले की साहिल कदम याच्या पदवी संदर्भात आमच्याकडे तक्रार आली होती आणि याबाबत आम्ही पाऊले उचलून सत्यशोधन समितीची स्थापना करून याबाबत जो काही अहवाल प्राप्त होईल यानंतर कठोर कारवाई केली जाईल अस यावेळी त्यांनी सांगितल.