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पुण्यातील नामांकित विद्यापीठात अत्यंत धक्कादायक प्रकार, रिक्षा चालकाने केला भांडाभोड; शिक्षण क्षेत्रात खळबळ

शिक्षणाच्या माहेरघर असलेल्या पुण्यात अत्यंत धक्कादायक प्रकार घडला आहे. नामांकित विद्यापीठात 3 लाखात डिग्री सर्टिफिकेट  मिळत असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 29, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 04:07 PM IST
पुण्यातील नामांकित विद्यापीठात अत्यंत धक्कादायक प्रकार, रिक्षा चालकाने केला भांडाभोड; शिक्षण क्षेत्रात खळबळ

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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पुण्यातील नामांकित विद्यापीठात अत्यंत धक्कादायक प्रकार, रिक्षा चालकाने केला भांडाभोड; शिक्षण क्षेत्रात खळबळ
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