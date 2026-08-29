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एफडीएची पुण्यात धडक कारवाई, सर्वात मोठ्या फार्मा कंपनीचा औषध विक्री परवाना रद्द, 11.91 लाखांचा औषध साठा जप्त

एफडीएने मोठी कारवाई करत सर्वात मोठ्या फार्मा कंपनीचा परवाना रद्द केला आहे. पुण्यात ही कारवाई करण्यात आली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 29, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 09:27 AM IST
एफडीएची पुण्यात धडक कारवाई, सर्वात मोठ्या फार्मा कंपनीचा औषध विक्री परवाना रद्द, 11.91 लाखांचा औषध साठा जप्त
Image Credit: FDA cancels Cipla

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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