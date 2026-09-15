/पुण्यातील पहिल्या मानाच्या गणपतीची अमेरिकेत स्थापना; ढोल ताशाच्या गजरात भव्य मिरवणूक

पुणे मानाचे गणपती :पुण्यातील पहिल्या मानाच्या गणपतीची थेट अमेरिकेत स्थापना झाली आहे. 'ह्युस्टन महाराष्ट्र मंडळा'चं हे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष आहे. त्यामध्ये एक विशेष घटना घडली, ती म्हणजे पुण्यातील श्री कसबा गणपतीची प्रतिकृती उभ्या अमेरिकेमध्ये प्रथमच मंडळाच्या विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरामध्ये स्थापन झाली आहे. 10 दिवसांसाठी येथे बाप्पा निराजमान झाले आहेत.
'ह्युस्टन महाराष्ट्र मंडळा'च्या गणेशोत्सवाची सुरुवात 13 सप्टेंबरच्या संध्याकाळी गणेशाची माता देवी पार्वती हीने अनुसारलेल्या हरितालिका व्रताने झाली. मंदिरामध्ये सुमारे 20 मुली व महिलांनी पुरोहित सौ. अचला बापट यांच्या पौरोहित्याखाली मनोभावे साग्रसंगीत पूजा केली. मातेच्या आश्वासक शुभांशीर्वादांवर विसंबून तिला सांगावा दिला, 'गणेश बाळाला आमच्याकडे पाठव हं !' त्यानंतर 'मोरया ढोल-ताशा पथका'च्या सर्व ढोल, ताशा, झांजा, ध्वज यांच्या स्तोत्रसंपन्न पूजनाने वातावरण भारून गेले.
सर्व वादकांना देवी सरस्वतीचे वलय लाभले. 'गणपती बाप्पा मोरया' या घोषाने गणरायाच्या आगमनाची दुंदुभी निनादली ! अतिशय भक्तिभावाने आणि हळुवारपणे पुण्यातून आणलेली ही मूर्ती बघण्याची उत्सुकता शिगेला पोहोचली होती. नंतर विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराच्या आवारातून देखण्या पालखीमधून गणरायांची लोभस मूर्ती ढोलकी, टाळ, मृदुंग, ध्वज यांच्या साथीने गायलेल्या भजनांच्या श्रद्धामय सुरांच्या लहरींमधून मिरवत आली.
द्वाराशी रेंगाळली, कारण 'मोरया ढोल-ताशा पथका'चा सूरबद्ध, लयबद्ध जोश मन प्रफुल्लित करत होता. अतिशय प्रेक्षणीय आणि श्रवणीय अशा रंगून गेलेल्या वादनाच्या गजरात व ४००-५०० भक्तांच्या साक्षीने मूर्ती मंदिरामध्ये विराजमान झाली. 14सप्टेंबरला सकाळी भाविकांच्या उपस्थितीमध्ये श्री गजाननाची यथासांग प्राणप्रतिष्ठा झाली. मराठी संस्कृतीतील मुकुटमणी शोभणारा हा सार्वजनिक गणेशोत्सव ह्युस्टन येथील विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरामध्ये पुढिल दहा दिवस उत्साह व जल्लोषात साजरा होणार आहे.
पुण्यातून सुरू झालेला गणेशोत्सवात आता ग्लोबल झाला आहे. दरवर्षी जगभरात हा उत्सव साजरा केला जातो. महाराष्ट्रातून फिनलंडमध्ये स्थायिक हेरंब कुलकर्णी आणि कुटुंबीय मागच्या २१ वर्षांपासून गणेशोत्सव साजरा करत असते. यंदाही त्यांनी गणेश चतुर्थीच्या दिवशी मोठ्या भक्तिभावाने गणरायाची पूजा करत प्राणप्रतिष्ठा केली. यावेळी कुटुंबियांनी बाप्पांच्या आरतीनंतर गणपती बाप्पा मोरयाचा जयघोष केला.