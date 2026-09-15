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पुण्यातील पहिल्या मानाच्या गणपतीची अमेरिकेत स्थापना; ढोल ताशाच्या गजरात भव्य मिरवणूक

पुण्यातील मानाचा पहिला श्री कसबा गणपती थेट अमेरिकेत पोहचला आहे. अमेरिकेतील ह्युस्टन येथे पुण्याचा हा पहिला मानाचा गणपती स्थानापन्न झाला आहे. 

Published: Sep 15, 2026, 04:59 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:59 PM IST
पुण्यातील पहिल्या मानाच्या गणपतीची अमेरिकेत स्थापना; ढोल ताशाच्या गजरात भव्य मिरवणूक

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पुण्यातील पहिल्या मानाच्या गणपतीची अमेरिकेत स्थापना; ढोल ताशाच्या गजरात भव्य मिरवणूक
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