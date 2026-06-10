/Pune News: जागतिक मंदी तरी पुणेकरांची चांदी, कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीत देशात अव्वल; काय नेमकं प्रकरण?

Pune Highest Salary Hike: जगभरात आर्थिक मंदी, नोकरी कपात आणि व्यवसायातील अनिश्चितता यांची चर्चा सुरू असताना पुण्यातील कर्मचाऱ्यांसाठी सकारात्मक बातमी समोर आली आहे. 2026-27 या आर्थिक वर्षात पुण्यातील कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. आयटी, अभियांत्रिकी, उत्पादन, ऑटोमोबाईल आणि सेवा क्षेत्रातील वाढत्या मागणीमुळे शहरातील रोजगार बाजार तुलनेने मजबूत राहिला आहे. त्यामुळे अनेक कंपन्या कुशल कर्मचाऱ्यांना टिकवून ठेवण्यासाठी आकर्षक वेतनवाढीची तयारी करत आहेत.
विविध उद्योग क्षेत्रांच्या अभ्यासानुसार पुण्यातील कर्मचाऱ्यांना देशातील इतर अनेक शहरांच्या तुलनेत अधिक वेतनवाढ मिळू शकते. कुशल मनुष्यबळाची वाढती गरज आणि स्पर्धात्मक रोजगार बाजार यामुळे कंपन्यांना चांगली वेतनवाढ देणे भाग पडत आहे. विशेषतः आयटी, डेटा अॅनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाशी संबंधित क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अधिक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, माहिती तंत्रज्ञान, ऑटोमोबाईल, उत्पादन, फार्मास्युटिकल्स आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना सर्वाधिक वेतनवाढ मिळू शकते. पुणे हे देशातील महत्त्वाचे आयटी आणि औद्योगिक केंद्र असल्याने येथे मोठ्या राष्ट्रीय आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची उपस्थिती आहे. याच कारणामुळे गुणवत्तापूर्ण कर्मचारी टिकवून ठेवण्यासाठी कंपन्या वेतनवाढीबरोबरच बोनस, प्रोत्साहनपर भत्ते आणि इतर सुविधा देण्यावर भर देत आहेत.
अमेरिका, युरोप आणि इतर काही देशांमध्ये आर्थिक वाढीचा वेग मंदावला असला तरी भारताची अर्थव्यवस्था तुलनेने स्थिर असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. देशांतर्गत मागणी, डिजिटल क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि उत्पादन उद्योगातील विस्तार यामुळे रोजगार बाजारावर मोठा नकारात्मक परिणाम झालेला नाही. पुण्यातील उद्योग आणि सेवा क्षेत्रानेही या परिस्थितीत लवचिकता दाखवली आहे. त्यामुळे रोजगार आणि वेतनवाढीच्या संधी कायम राहतील, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
पुढील वर्षात चांगली वेतनवाढ मिळण्याची शक्यता असली तरी कर्मचाऱ्यांनी कौशल्यवृद्धीवर भर देणे आवश्यक आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सायन्स, क्लाऊड कॉम्प्युटिंग, सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल व्यवस्थापन यांसारख्या आधुनिक कौशल्यांची मागणी वेगाने वाढत आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांकडे अद्ययावत कौशल्ये असतील त्यांना अधिक वेतनवाढ, पदोन्नती आणि चांगल्या करिअर संधी मिळण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे बदलत्या रोजगार बाजारात स्पर्धात्मक राहण्यासाठी सतत शिकणे आणि स्वतःला अपडेट ठेवणे गरजेचे ठरणार आहे.