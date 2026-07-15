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इराणच्या हल्ल्यात पुणेकर इंजिनिअरचा मृत्यू; 'होर्मुझ'मधून जहाजावरुन रात्री 2.49 वाजता कुटुंबाला फोन केला अन्...

अमेरिका आणि इराणमध्ये पुन्हा एकदा युद्ध सुरु झालं असून याचा फटका पर्शियन आखातामधील भारतीयांना बसत आहे. या संघर्षात झालेल्या एका हल्ल्यात पुणेकर तरुणाचा करुण अंत झाला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 15, 2026, 10:04 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:04 AM IST
इराणच्या हल्ल्यात पुणेकर इंजिनिअरचा मृत्यू; 'होर्मुझ'मधून जहाजावरुन रात्री 2.49 वाजता कुटुंबाला फोन केला अन्...
Image Credit: रात्री कुटुंबाशी बोलणं झाल्यानंतर काही मिनिटांमध्ये जहाजावर झाला हल्ला (फोटो सोशल मीडिया आणि वृत्तसंस्थांकडून साभार, जहाजाचा फोटो प्रातिनिधिक)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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