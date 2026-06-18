'मुंबई-पुणे प्रवास अवघ्या 48 मिनिटांत होणार'; फडणवीसांची घोषणा! म्हणाले, 'दोन्ही शहरे...'

Mumbai To Pune In 48 Minutes: मुंबईहून पुण्याला जाण्यासाठी रस्ते मार्गाबरोबरच रेल्वेची सुविधाही उपलब्ध आहे. मात्र कोणत्याही मार्गेने महाराष्ट्रातील या दोन्ही अत्यंत महत्त्वाच्या शहरांमध्ये ये-जा करावी लागली तर किमान अडीच ते तीन तास जातात. मात्र लवकरच हा प्रवास अवघ्या 48 मिनिटांमध्ये शक्य होणार आहे. यासंदर्भातील माहिती स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी पुण्यामध्ये सार्वजनिक कार्यक्रमात बोलताना दिली.
रांजणगाव औद्योगिक वसाहतीतील जबिल कंपनीच्या अत्याधुनिक उत्पादन विस्तार प्रकल्पाचे उद्घाटन फडणवीसांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी बोलताना, "मुंबई-पुणे बुलेट ट्रेनमुळे दोन्ही शहरांतील प्रवास अवघ्या 48 मिनिटांत होणार असून, ही दोन्ही शहरे एकात्मिक आर्थिक क्षेत्र म्हणून विकसित होतील. तसेच, 'जेएनपीटी' आणि वाढवण बंदरांना समृद्धी महामार्गालगत स्वतंत्र मालवाहतूक रेल्वे कॉरिडॉरद्वारे जोडून महाराष्ट्राला जागतिक पुरवठा साखळीचे महत्त्वाचे केंद्र बनविण्याचा राज्य शासनाचा संकल्प आहे," असं फडणवीस म्हणाले. पुढे बोलताना मुंबई आणि पुणे ही दोन्ही शहरे एकात्मिक आर्थिक क्षेत्र म्हणून विकसित करण्याचा, तसेच राज्याला जागतिक पुरवठा साखळीचे केंद्र बनविण्याचा निर्धार मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
"इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचे अग्रस्थान आहे. केंद्र सरकारने राज्याला दिलेल्या इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टरमुळे उद्योगक्षेत्राला नवी गती मिळणार आहे. 'जेएनपीटी' आणि उभारणीच्या अंतिम टप्प्यात असलेल्या वाढवण बंदराला समृद्धी महामार्गालगत स्वतंत्र मालवाहतूक रेल्वे कॉरिडॉरद्वारे जोडण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यापुढे मांडण्यात आला आहे. हा कॉरिडॉर जालना, वर्धा येथील ड्राय पोर्ट आणि पुढे गडचिरोलीपर्यंत जोडला जाणार असून, त्यामुळे लॉजिस्टिक्सचा खर्च 7 ते 8 टक्क्यांपर्यंत कमी होईल," असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे.
'महाराष्ट्र देशातील डेटा सेंटर हब म्हणून उदयास येत असून, भारतातील सुमारे 60 टक्के डेटा सेंटर क्षमता राज्यात विकसित होत आहे. त्यामुळे डेटा सेंटर, डीप टेक, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि चिप उत्पादनाशी संबंधित संपूर्ण उद्योग परिसंस्था महाराष्ट्रात निर्माण करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे,' असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. 'रांजणगाव परिसरात महावितरणचे (एमएसईडीसीएलचे) स्वतंत्र विभागीय कार्यालय स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार असून, औद्योगिक पट्टयात पोलीस यंत्रणा बळकट करण्यात येईल आणि कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही,' असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
केंद्रीय रेल्वे, माहिती आणि प्रसारण तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव, आमदार दिलीप वळसे पाटील, ज्ञानेश्वर कटके, राज्याचे उद्योग, गुंतवणूक आणि सेवा विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. पी. अनबलगन आदी मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.