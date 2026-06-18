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'मुंबई-पुणे प्रवास अवघ्या 48 मिनिटांत होणार'; फडणवीसांची घोषणा! म्हणाले, 'दोन्ही शहरे...'

Mumbai To Pune In 48 Minutes: राज्यातील या दोन्ही शहरांसंदर्भात बोलताना राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नेमकं काय म्हणाले जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 18, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:59 AM IST
'मुंबई-पुणे प्रवास अवघ्या 48 मिनिटांत होणार'; फडणवीसांची घोषणा! म्हणाले, 'दोन्ही शहरे...'

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'मुंबई-पुणे प्रवास अवघ्या 48 मिनिटांत होणार'; फडणवीसांची घोषणा! म्हणाले, 'दोन्ही...'
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