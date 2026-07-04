'लग्न तर...', सियाचा थेट ग्रुपवर मेसेज, पहिल्यांदाच समोर आला स्क्रीनशॉट; केतन अग्रवाल प्रकरणाचं गूढ वाढलं

पुण्यातील लोहगडाच्या कड्यावरुन धक्का देऊन केतन अग्रवालची हत्या केल्या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी असलेल्या सिया गोयल आणि चेतन चौधरी या दोघांना वडगाव कोर्टाने शुक्रवारी 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणामध्ये सिया आणि चेतन या दोघांमध्ये कोड लँगवेजमध्ये संभाषण झालं होतं आणि त्याची चौकशी अजून शिल्लक असल्याची माहिती पोलिसांनी कोर्टात दिली. या दोघांमधील संवादाचा तपास सुरु असतानाच दुसरीकडे सियाच्या मैत्रिणींच्या ग्रुपवरील धक्कादायक चॅटचे स्क्रीनशॉट समोर आले आहेत. या स्क्रीनशॉटमधून मे महिन्याच्या मध्यातच सियाने केतनला संपवण्याचा कट रचल्याचे संकेत मिळाले आहेत.
सियाच्या मैत्रिणींच्या ग्रुपवर तिने पाठवलेल्या मेसेजमध्ये 'न होणारं लग्न' असा स्वत:च्या लग्नाचा उल्लेख केल्याचं दिसत आहे. 23 आणि 24 मे दरम्यान झालेल्या या संभाषणात सियाने तिच्या मैत्रिणीकडे लग्नाच्या बुकिंगचे कारण सांगत तिचे आधार कार्ड मागितल्याचं दिसत आहे. मात्र त्याच वेळी तिने, 'लग्न तर होणार नाहीये, तरी तू आधार कार्ड पाठवून दे', असा धक्कादायक मेसेज थेट ग्रुपवर टाकला होता. याच चॅटचे स्क्रीनशॉट तपासादरम्यान समोर आले असून हा एक ठोस पुरावा मानला जात आहे. विशेष म्हणजे या प्रकरणामध्ये समोर आलेले हे पहिलाच स्क्रीनशॉट आहे.
या वादग्रस्त मेसेजमुळे सिया केतनला संपवण्याचा कट आधीपासूनच रचत होती, असा बळकट संशय आता निर्माण झाला आहे. या कथित चॅटमधील सत्यता पडताळून पाहून त्यामागील खरा हेतू काय होता, याचा सखोल तपास पोलिसांकडून केला जात आहे. हा स्क्रीनशॉट पाहून सियाच्या मैत्रिणींनाही तिच्या या कटाबद्दल काही माहिती होती का? तिने त्यांना याबद्दल सांगितलं होतं का? याचीही चौकशी होण्याची दाट शक्यता आहे. सियाच्या मैत्रिणींना या साऱ्या कटाची कल्पना होती का याबद्दलचं गूढ या ग्रुपवरील मेसेजच्या स्क्रीनशॉटमुळे वाढलं आहे.
शुक्रवारी वडगाव न्यायलयाने सिया आणि चेतन या दोघांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. पोलिसांनी तपासासाठी दोन दिवसांच्या पोलीस कोठडीची मागणी केली होती. चॅट करताना वापरलेली कोड लँगवेज, घटना घडली तेव्हा गडावर उपस्थित असलेले प्रत्यक्षदर्शींचा तपास आणि या साऱ्यामध्ये तिसरी व्यक्ती आहे का? याचा तपास करायचा असल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता. मात्र तिसऱ्या व्यक्तीचा उल्लेख कागदपत्रांमध्ये पोलिसांनी केलेला नाही असं आरोपीच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शना आणून दिलं. न्यायालयाने सर्व गोष्टींचा विचार करुन दोघांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.