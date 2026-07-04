/‘मी खाली वाकले की...’, सिया आणि चेतनचे एकमेकांना कोड लँगवेजमध्ये मेसेज; पोलिसांचा खुलासा

केतन अग्रवाल प्रकरणातील मुख्य आरोपी आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्यात सांकेतिक भाषेमध्ये संवाद व्हायचे. या दोघांनीही सांकेतिक भाषेमध्ये संवाद साधण्यासोबतच कट आखतानाही सांकेतिक इशाऱ्यांची मदत घेतल्याचा दावा पोलिसांकडून करण्यात आला आहे. दोघांनी निकनेमद्वारे म्हणजेच टोपणनावांच्या माध्यमातून संवाद झाल्याचे मोबाइलमधील डिलीट डेटा रिकव्हर केल्यानंतर समोर आले आहे. पोलिसांनी आणखी तीन दिवसांची कोठडी मागितली. मात्र, न्यायालयाने ती फेटाळून दोघांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. पण सिया आणि चेतनमधील सांकेतिक भाषेतील संवादाचा थक्क करणारा तपशील पुढे आला आहे.
पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल शुक्रवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये सिया आणि चेतनमध्ये सांकेतिक भाषेत संवाद झाल्याची माहिती दिली. "सिया आणि चैतन यांना आधी 12 दिवसांची रिमांड मिळाली होती. आम्ही आज देखील 3 दिवसाची पोलीस कोठडी मागितली होती. मात्र आज न्यायालयीन कोठडी मिळाली आहे. त्यांच्या संपर्कात काही लोक असतील तर त्यांची चौकशी करणे गरजेचं आहे. अनेक लोकांची चौकशी सुरू आहे. अनेक सांकेतिक भाषेत या दोघांनी चॅट केले आहेत. महत्वाचे काही साक्षीदार त्या ठिकाणी होते ते समोर आले आहेत त्यांचे जबाब घेणे सुरू आहेत," असं संदीप सिंह गिल म्हणाले.
सिया आणि चेतनने एकमेकांना किंवा घटनेशी संबंधित गोष्टींना विशेष उपनावे दिली होती. या माध्यमातून केतनच्या हत्येच्या नियोजनासंदर्बातील संभाषण सामान्य दिसेल अशी काळजी आरोपींनी घेतली होती. पोलीसांनी केलेल्या मागणीनुसार, सिया आणि चेतनने वापरलेल्या या सांकेतिक संभाषणांचा अर्थ लावण्यासाठी आरोपींची चौकशी आवश्यक आहे. त्यात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा तपास सुरू आहे. : हत्येच्या प्लॅनिंगसाठी त्यांनी सामान्य शब्दांऐवजी कोडवर्ड्स आणि चिन्हे वापरली होती. अगदी उदाहरण सांगायचं झालं तर, "मी खाली वाकले की समजून जा..." सारखे संदेश असून यामधून हत्या करण्यासंदर्भातील संकेत देण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.
शुक्रवारच्या सुनावणीदरम्यान पोलिसांनी आरोपींच्या नार्को टेस्टची मागणी केली होती. मात्र नार्को चाचणी ही एक मोठी प्रक्रिया असून यासाठी स्वत: आरोपी तयार असेल तरच ती करता येते असं न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिलं. या प्रकरणामधील आरोपींनी नार्को चाचणीसाठी नकार दिल्याने कोर्टाने पोलिसांचा हा अर्ज नाकारला.