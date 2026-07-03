/खालापूर टोलनाक्यावर काय सापडलं? लोहगडावर तिसरी व्यक्ती? सियाच्या घरातले कपडे अन्...; 12 थरारक खुलासे

लोहगडावर 18 जून रोजी झालेल्या केतन अगरवाल हत्या प्रकरणात सिया गोयल आणि चेतन चौधरीची पोलीस कोठडी आज संपणार आहे. त्यामुळे आज या दोघांना वडगाव-मावळ न्यायालयात दुपारी अडीचनंतर हजर केलं जाईल. न्यायाधीश ए. एम. विभूतेंच्या समोर ही सुनावणी पार पडेल. सियाने तिचा युक्तिवाद वकील विपुल दूशिंग हेचं करतील अस न्यायालयाने म्हटल्यानं आता वकील आशुतोष श्रीवास्तवांनी माघार घेतल्याचं बोललं जातंय. चेतन चौधरीच्या बाजूने वकील राधिकेश उत्तरवार आणि राम शहाणे बाजू मांडतील. तर सरकारी वकील म्हणून राजश्री विरकुड कामकाज पाहतील. आज न्यायालयात हजर करण्यापूर्वी गेल्या पाच दिवसांच्या पोलीस कोठडीत कसून तपास करण्यात आला, यात पोलिसांच्या हाती लागलेले महत्वाचे धागेदोरे न्यायालयात सादर केले जाणार आहेत.
1) कट कुठे रचला?
पुण्याच्या लुल्लानगर येथील कॅफेत बसून कट रचला गेला, त्या ठिकाणी सियाला नेहून तपास करण्यात आला.
2) हत्येचा सराव कुठे झाला?
पुण्यातील लुल्लानगर येथील टेकडीवर हत्येचा कसा सराव करण्यात आला? हे जाणून घेण्यासाठी सियाला घेऊन पोलिसांनी सरावस्थळाची पाहणी केली.
3) डिलीट डेटा रिकव्हर
फॉरेन्सिक लॅबमध्ये दोघांसह कामगार नीरज कुमारच्या पाठवलेल्या मोबाईलमधील डेटा रिकव्हर करण्यात आला आहे. डिजिटल पुराव्यांचा तपास करण्यात आला आहे.
4) गुन्ह्यानंतर कुणाशी चर्चा? कबुली किंवा चर्चा झाली का?
गुन्ह्यानंतर सिया आणि चेतन कोणाला भेटले का? कोणाशी संवाद साधला का? त्यांच्याकडे हत्या आणि कटाबाबत काही सांगितलं का? याची चौकशी करण्यात आली आहे.
५) घटनाक्रमाची पुनर्रचना
सियानंतर चेतनसोबत क्राईम सिन रिक्रियेशन करण्यात आलं. चेतनचे गेट अॅनलिसिस करुन सबळ पुरावा मिळवल्याचं पोलिसांचं म्हणणं आहे.
6) लोहगडावर कोणाशी संवाद साधला का? सीसीटीव्हीतील दृश्यात काय घडलं?
हत्येच्या दिवशी लोहगडावर सिया आणि चेतनने कोणाशी संवाद साधला का? सीसीटीव्हीत दिसणाऱ्या दृश्यात सिया आणि चेतनने नेमका कोणता संवाद झाला? याची चौकशी करण्यात आली आहे.
7) आधीही हत्येचा प्रयत्न?
31 मे, 4 जून आणि 14 जूनला हत्या करण्याचा प्रयत्न होता का? हे प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन चौकशीमधून जाणून घेण्यात आलं.
8) केतनचा पासपोर्ट
खालापूर टोल नाक्यावरील फूड मॉलवर जाऊन केतनचा पासपोर्ट शोधण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून करण्यात आला आहे.
9) नव्या साक्षीदारांचे जबाब
काही नवे साक्षीदार समोर आल्याचा पोलिसांचा दावा असून त्यांची आणि आरोपींची समोरासमोर चौकशी करण्यात आली आहे.
10) लोहगडाची आधी रेकी?
हत्येपूर्वी लोहगड किल्ल्याची सिया आणि चेतनने किती वेळा रेकी केली? या कटासाठी किती वेळा भेटले? याची चौकशी करण्यात आली आहे.
11) आणखी कोण सहभागी? कटात तिसऱ्या व्यक्तीचा सहभाग?
सिया आणि चेतनच्या कटात आणखी कोणी सहभागी आहे का? याची दोघांकडे चौकशी करण्यात आली आहे.
12) हत्येच्या दिवशीच्या वस्तू जप्त
सियाने हत्येच्या दिवशी वापरलेले कपडे घरी ठेवले होते, तिला मार्केट यार्ड येथील घरी नेऊन कपडे जप्त करण्यात आले आहेत. चेतनने हत्येच्या दिवशी वापरलेली पँट जप्त करण्यासाठी पावलं उचलण्यात आली आहेत.
पाच दिवसांच्या पोलीस कोठडीत रिमांडच्या बारा कारणांची उत्तरं शोधण्यात आली. यातून जे धागेदोरे हाती लागलेत, ते आज न्यायालयात सादर केले जातील. यातून काय धक्कादायक माहिती समोर येते का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.