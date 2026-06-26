/...तर केतनला लोहगडावरुन जिथून खाली फेकलं तिथूनच सियालाही ढकलून द्या! आरोपी सियाच्या आईची मागणी

केवळ महाराष्ट्रच नाही तर देशभरामध्ये चर्चेत असलेल्या केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणामध्ये आता प्रमुख आरोपी सिया गोयल हिची आई समोर आली आहे. पूजा गोयल यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर येऊन पहिल्यांदाच या प्रकरणावर भाष्य केलं आहे. होणाऱ्या जावयला आपल्याच लेकीने संपवल्याच्या वृत्तावर पूजा यांना विश्वास बसत नाहीये. मात्र अशाप्रकारे केतनला संपवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी पूजा गोयल यांनी केली आहे. तसेच दोषी असल्यास मुलीलाही कठोर शिक्षा करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
"आमच्या कुटुंबाला सिया आणि केतनच्या लग्नाकडून खूप आशा होत्या. सियाकडून आम्हाला खूप अपेक्षा होत्या, आमचे तिच्यावर खूप प्रेम होते. केतनच्या कुटुंबानेही सियाला खूप आपुलकीने आणि प्रेमाने वागवले. सर्व कार्यक्रम व्यवस्थित चालू होते. त्यांनी तिच्या वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनसाठी अनेक कार्यक्रमही आयोजित केले होते. सियाला काही अडचण आहे किंवा ती केतनशी बोलू शकत नाही असं वाटलं तर ते (केतन आणि त्याच्या घरचे) आमच्याशी चर्चा करायचे. सियाने या लग्नाबद्दल कधीही नाराजी व्यक्त केली नव्हती," असं पूजा यांनी सांगितलं.
केतनला संपवणारा सियाचा प्रियकर चेतनबद्दल आपल्या कुटुंबाला काहीच कल्पना नव्हती असंही पूजा यांनी आवर्जून सांगितलं. "आम्हाला चेतनबद्दल काहीही माहीत नव्हते. साखरपुड्यापासून ती फक्त केतनशीच बोलत होती. मला विश्वास नाही की तिने गुन्हा करण्यासाठी संमती दिली असावी. जर तपासात ती दोषी असल्याचे निष्पन्न झाले तर तिला कठोर शिक्षा द्या," असं पूजा यांनी म्हटलं आहे.
केतनचा आमच्यावर फार जीव होता असं पूजा गोयल यांनी सांगितलं. "यात जर कोणी दोषी असेल, तर त्यांना कठोर शिक्षा दिली पाहिजे. याच माझ्या मुलीचा समावेश असला तरी तिच्यावरही कठोर कारवाई झाली पाहिजे. माझी मुलगी दोषी आढळली तर तिला त्याच ठिकाणाहून (लोहगडाच्या तटबंदीवरुन) फेकून दिले पाहिजे जिथून तिने केतनला ढकललं," अशा कठोर शब्दांमध्ये पूजा यांनी केतनला न्याय देण्याची मागणी केली.
"लग्नासाठी केतनच्या कुटुंबाने उदयपूरमधील अनंता रिसॉर्ट बुक केले होते. त्याचा खर्च 3 कोटी रुपये इतका होता आणि आम्ही लग्नावर 5 कोटी रुपये खर्च केले," अशी माहिती पूजा यांनी दिली.