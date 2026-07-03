/सियाचे अश्लील हावभाव, पोलीस कोठडीतही माज कायम! कॅमेरासमोर काय केलं पाहिलं का? धक्कादायक Video समोर

लोहगडावरुन धक्का देऊन केतन अग्रवालला संपवणारी प्रमुख आरोपी सिया गोयलचा एक धक्कादायक व्हिडीओ समोर आला आहे. तपासादरम्यान, सियाला काल घटनाक्रमाशीसंबंधित वेगवेगळ्या ठिकाणी नेण्यात आलं. यावेळेस वृत्तांकन करण्यासाठी आलेल्या प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींकडील कॅमेराकडे पाहून सियाने अश्लील हावभाव केल्याचं कॅमेरांमध्ये कैद झालं आहे. यावरुनच एवढा गंभीर गुन्हा केल्यानंतरही सियाची मुजोरी कायम असल्याचं दिसून येत असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर आहे.
केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांची पोलीस कोठडी आज संपणार आहे. आज दुपारी पुणे ग्रामीण पोलीस सिया आणि चेतनला कोर्टासमोर हजर करणार आहेत. पुढे ग्रामीण पोलीस पुन्हा या दोघांचीही दोन दिवसांची पोलीस कोठडी मागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पोलीस कोठडी संपत असल्यानेच गुरुवारी सियाला घटनेशी संबंधित वेगवेगळ्या ठिकाणी घेऊन जाण्यात आलं. सियाला तिच्या राहत्या घरी नेऊन पुणे पोलिसांनी गुरुवारी तपास केला. मात्र घरातून बाहेर पडून पोलिसांच्या गाडीत जाताना या बातम्यासंदर्भात वृत्तांकन करण्यासाठी जमलेल्या प्रसारमाध्यम प्रतिनिधींच्या कॅमेरांकडे पाहत सियाने अश्लील हवभाव केले.
सियाने मधलं बोट दाखवत खाणखुणांमधून आक्षेपार्ह प्रतिसाद दिल्याचं व्हायरल व्हिडीओमध्ये दिसत आहे. मधलं बोट दाखवणं ही पाश्चिमात्य संस्कृतीमध्ये अश्लील आणि आक्षेपार्ह मानलं जातं. अशी कृती करणं हे शिवी देण्यासारखं मानलं जातं. समोरच्याचा अपमान करण्यासाठी अशा खाणाखुणा केल्या जातात. सियानेही काल हेच केलं. महिला पोलीस कर्मचारी तिला पकडून सोबत घेऊन जात असतानाच तिने उजव्या हाताने अश्लील हावभाव केले.
या प्रकरणामध्ये सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांची लाय डिटेक्टर (पॉलीग्राम) चाचणी होणार आहे. पुणे ग्रामीण पोलीस आज न्यायालयाकडून परवानगी घेतल्यानंतर लाय डिटेक्टर चाचणी घेणार आहेत. सियाने लाय डिटेक्टर चाचणी करण्यासाठी समहती दर्शवली आहे. या लाय डिटेक्टर चाचणीसाठी न्यायालयाच्या परवानगीची गरज असते.आज या दोघांना कोर्टात हजर केल्यानंतर दोन दिवस कोठडी वाढवून घेण्याबरोबरच दोघांची लाय डिटेक्टर टेस्ट करण्यासंदर्भातील परवानगीवरही कोर्ट निर्णय देईल असं सांगितलं जात आहे.
चाचणीनंतर सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांचे जबाब पुन्हा नोंदविण्यात येतील. तपासातील विसंगती आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांची पडताळणी करण्यासाठी चाचणीचा वापर केला जाणार आहे. लाय डिटेक्टर चाचणीतील निष्कर्षांच्या आधारे पुढील तपासाची दिशा निश्चित केली जाणार आहे. तपास पथकाकडून आरोपींच्या कथनाची वैज्ञानिक पद्धतीने पडताळणी केली जाणार आहे. या प्रक्रियेमुळे तपासातील महत्त्वाचे धागेदोरे समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सियाने लाय डिटेक्टरसाठी परवानगी दिली असल्याची माहिती अॅड विपुल दुशिंग यांनी दिली आहे.