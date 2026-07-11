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केतन अगरवाल प्रकरण थेट राष्ट्रपती मूर्मूंपर्यंत पोहोचलं; 'न्याय देण्यात उशीर झाल्यास...', सियाचाही दिला संदर्भ

18 जून रोजी सिया आणि चेतन यांनी केतनला लोहगडाच्या कड्यावरुन खाली दरीत धक्का दिला आणि हा सारा अपघात असल्याचं भासवण्याचा प्रयत्न केला

Published: Jul 11, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:24 PM IST
केतन अगरवाल प्रकरण थेट राष्ट्रपती मूर्मूंपर्यंत पोहोचलं; 'न्याय देण्यात उशीर झाल्यास...', सियाचाही दिला संदर्भ
Image Credit: राष्ट्रपतींना पाठवलं पत्र (प्रातिनिधिक फोटो)

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केतन अगरवाल प्रकरण थेट राष्ट्रपती मूर्मूंपर्यंत पोहोचलं; 'न्याय देण्यात उशीर झाल्यास...', सियाचाही दिला संदर्भ
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