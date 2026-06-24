दारु, पार्टी अन्... केतनला संपवणाऱ्या सियाबद्दल केतनच्या आईने सगळंच सांगितलं; 'आम्हाला कधीही तिच्या...'

ट्रेकिंग करताना अपघाती मृत्यूचा दावा करण्यात आलेल्या केतन अग्रवाल प्रकरणामध्ये रोज नवी थक्क करणारी माहिती समोर येत आहे. पुण्यातील मावळ प्रांतामधील लोहगडाच्या तटबंदीवरुन पडून 18 जून रोजी मृत्यू झालेल्या केतनचा काटा त्याची होणारी पत्नी सिया गोएल आणि तिचा कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी यांनीच काढल्याचं आता समोर आलं आहे. सियाने ही हत्या घडवून आणल्याचं समोर आल्यानंतर केतनच्या घरच्यांना मोठा धक्का बसला आहे. आपल्या होणाऱ्या सुनेनं आपल्या मुलाचा जीव घेतल्याच्या धक्क्याने केतनची आई राखी अग्रवाल या कोलमडून पडल्यात. राखी यांनी या प्रकरणावर पहिली प्रतिक्रिया नोंदवताना संताप व्यक्त केला असून सियाने आपला विश्वासघात केल्याचं म्हटलं आहे.
केतनच्या निधनाबद्दल बोलताना राखी अग्रवाल यांनी, "आज माझा मुलगा गेला आहे, यासाठी पूर्णपणे सिया आणि तिचा बॉयफ्रेंडच जबाबदार आहे. मी सियाला आपल्या मुलीसारखे मानले होते. तिने माझा खूप मोठा विश्वासघात केला . ती माझ्याशी खूप खोटं बोलली. आता अनेक गोष्टी समोर येत आहेत, तिने मला बऱ्याच गोष्टी खोट्या सांगितल्या होत्या," असं वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हटलं आहे. पुढे सिया कधी कधी घरी येऊन गेली याबद्दलची माहितीही राखी यांनी दिली. "सिया आमच्या घरी 2-3 वेळा आली होती. एकदा पूजेसाठी, एकदा वाढदिवसासाठी आणि 2-3 वेळा डिनरसाठी. ती चांगली वागली होती. आम्हाला कधीच संशय आला नव्हता. तिने आमच्याबरोबर शॉपिंग आणि डिनरला जाणे चालू ठेवले होते," असं राखी यांनी सांगितलं.
"मी तिला स्पष्टपणे सांगितले होते की आमच्या घरात ड्रिंक (दारू) चालत नाही. मी तुला पार्टीला पाठवणार नाही. तरीही सिया ड्रिंक्स करत होती आणि हे आमच्यापासून लपवले गेले," असेही राखी यांनी म्हटलं आहे. "आम्ही सियाला आपल्या कुटुंबातील सदस्यासारखे वागवले. आमच्या संयुक्त कुटुंबातील सर्वांनी तिला सून म्हणून स्वीकारलं होतं. आम्हाला कधीही तिच्या हेतूंवर शंका आली नव्हती," असंही राखी यांनी आवर्जून नमूद केलं.
ketan Agarwal की माँ को सुनिए— Jyotsna Yadav (Jyoti) (@jyotsana51400) June 24, 2026
Siya Goyal को हमने बेटी की तरह माना, वो तीन बार मेरे घर पर भी आई लेकिन मुझे नहीं लगा कि ये मेरे बेटे को मार सकती है।
सिया रोज़ाना शराब पीती थी, जिसका पता बाद में चला।
सिया मेरे बेटे को टूर पर ले गई, वहाँ उसके साथ ये घटना कर दी
केतन की माँ ने… pic.twitter.com/vwdpQya2Bh
"माझा मुलगा आम्हाला सोडून गेला आहे. सिया आणि तिचा बॉयफ्रेंड यासाठी पूर्णपणे जबाबदार आहेत. यात सहभागी असलेल्यांना मृत्यूदंडांची शिक्षा व्हावी, अशी मागणी मी करते," असं म्हणत राखी यांनी मुलाला न्याय मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.