'होय आम्हीच केतनचा खून केला, त्याला मारल्यानंतर...', लोहगडावरच पोलिसांसमोर सिया-चेतनची कबुली

केतन अग्रवाल हत्याकांड प्रकरणातील मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांनी खुनाची कबुली दिल्याची माहिती समोर येत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही आरोपींकडून स्पॉट सीन रिक्रियेशन दरम्यानच पोलिसांनी खुनाचा कबुली जबाब घेतला आहे. तसंच, या हत्याकांडाचे त्यांच्याजवळ सबळ पुरावेदेखील आहेत.
18 जून रोजी पुण्याच्या लोहगड किल्ल्यावरुन धक्का देत सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांनी केतन अग्रवाल याची हत्या केली होती. या हत्याकांडाने पुण्यासह संपूर्ण देशभरात एकच खळबळ उडाली होती. सुरुवातीला दरीत कोसळून केतनचा मृत्यू झाल्याचा अंदाज बांधण्यात आला होता. मात्र, पोलिसांनी तपास केल्यानंतर व सीसीटिव्ही फुटेजनंतर पोलिसांनी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन अग्रवाल याला ताब्यात घेतलं होतं.
सिया आणि चेतनला अटक केल्यानंतर अनेक नवनवीन खुलासे या प्रकरणात समोर येत आहे. केतनला मारण्यासाठी दोघांनीही कित्येक महिन्यापासून कट रचत असल्याचेही समोर आले आहे. तपासाला आणखी वेग यावा यासाठी लोहगडावर घटना रिक्रिएशन करण्यासाठी आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी याला लोणावळा पोलीस लोहगडावर घेऊन गेले होते. तिथेच दोघानींही हत्येची कबुली दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
चेतन आणि सियाने पोलिसांना आम्हीच केतनचा खून केला अशी कबुली दिली आहे. केतनशी लग्न करायचं नव्हत म्हणून मी आणि माझा प्रियकर चेतन याने मिळून केतनचा खून केला, अशी कबुली तिने दिली आहे. केतन अग्रवाल याला संपवल्यानंतर आपलं लग्न होणारच नाही असं वाटलं म्हणून सियाने केतनची हत्या केल्याचे तपासात समोर आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तसंच, या हत्याकांडाचे सबळ पुरावे पोलिसांकडे आहेत.
आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्यात सांकेतिक भाषा, निकनेमद्वारे संवाद झाल्याचे मोबाइलमधील डिलीट डेटा रिकव्हर केल्यानंतर समोर आले आहे. पोलिसांनी आणखी तीन दिवसांची कोठडी मागितली. मात्र, न्यायालयाने ती फेटाळून दोघांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.