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'होय आम्हीच केतनचा खून केला, त्याला मारल्यानंतर...', लोहगडावरच पोलिसांसमोर सिया-चेतनची कबुली

पुण्यातील व्यावसायिक केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणात दररोज नवनवीन खुलासे समोर येत आहेत. मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना न्यायालयाने 14 दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. पोलिसांकडून दोघांचीही कसून चौकशी करण्यात येत आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 04, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 02:09 PM IST
'होय आम्हीच केतनचा खून केला, त्याला मारल्यानंतर...', लोहगडावरच पोलिसांसमोर सिया-चेतनची कबुली
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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