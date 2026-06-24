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लोहगड हत्या प्रकरण: केतनसोबत प्री-वेडिंग फोटोशूटसाठी बालीला जायचं नव्हतं म्हणून सियाने मुंबई एअरपोर्टवर...; पुणे पोलिसांचा खुलासा

केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणामध्ये पुणे पोलिसांच्या तपासामध्ये धक्कादायक माहिती समोर आली असून केतनसोबत परदेशात जावं लागू नये म्हणून सियाने काय केलं याचा खुलासा पोलिसांनी केला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 24, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:33 AM IST
लोहगड हत्या प्रकरण: केतनसोबत प्री-वेडिंग फोटोशूटसाठी बालीला जायचं नव्हतं म्हणून सियाने मुंबई एअरपोर्टवर...; पुणे पोलिसांचा खुलासा

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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लोहगड प्रकरण: केतनसोबत बालीला जायचं नव्हतं म्हणून म्हणून सियाने मुंबई एअरपोर्टवर...
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