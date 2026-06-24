/लोहगड हत्या प्रकरण: केतनसोबत प्री-वेडिंग फोटोशूटसाठी बालीला जायचं नव्हतं म्हणून सियाने मुंबई एअरपोर्टवर...; पुणे पोलिसांचा खुलासा

प्रसिद्ध उद्योजकाचा मुलगा केतन अग्रवालचा 18 जून रोजी लोहगडावरुन पडून मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणाला अगदीच वेगळ वळण मिळालं आहे. केतनची होणारी पत्नी सिया गोएल आणि तिचा कथित बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी या दोघांनी कट करुन केतनला संपवल्याचं पोलीस तपासामध्ये समोर आलं आहे. या प्रकरणामधील धक्कादायक तपशील पोलिस चौकशीमध्ये समोर येत असतानाच आता सियाने केलेलं अन्य एक कृत्याचीही जोरदार चर्चा होताना दिसत आहे.
प्रसिद्ध उद्योजक विशाल अग्रवाल यांचा पुत्र असलेल्या 26 वर्षीय केतनाचा 18 जून रोजी लोहगडाच्या कठड्यावरुन 400 फूट दरीत पडून मृत्यू झाला. सुरुवातीला हा अपघाती मृत्यू वाटला. कारण केतन पडल्याची माहिती त्याची होणारी पत्नी सियानेची पोलिसांना दिली. ट्रेकदरम्यान फोटो काढताना तोल जाऊन केतन खाली पडल्याचं सियाने सुरुवातीला सांगितलं होतं. मात्र केतनच्या कुटुंबाला संशय आल्याने त्यांनी या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीची मागणी केली. पुणे ग्रामीण पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिया आणि चेतन हे दोघे रिलेनशीपमध्ये होते. त्यामुळेच सियाला केतनशी लग्न करायचं नव्हतं. दोघांनी केतनला लोहगडावरुन ढकलून देण्याचं ठरवलं.
"आमच्या तपासामध्ये असं दिसून आलं आहे की केतन आणि सियाचा साखरपुडा झाला होता. मात्र सिया चेतनसोबत रिलेशनशीपमध्ये होती. त्यामुळे तिने चेतनच्या सोबतीने कट रचला. सिया केतनला 18 जून रोजी लोहगडावर घेऊन गेली. चेतन आधीपासूनच तिथे होता. या दोघांनी मिळून केतनला किल्ल्याच्या तटबंदीवरुन दरीत ढकलून दिलं. आम्ही दोघांनाही अटक केली आहे," असं पुणे ग्रामीण पोलीसांचे प्रमुख संदिप सिंग गिल यांनी दिली.
हा कट कसा रचण्यात आला याचा तपास पोलिसांनी सुरु केला असता त्यांना बरीच माहिती मिळाली. सियाने केतनसोबत एकटीलाच जावं लागू नये म्हणूनही बराच खटाटोप केल्याचं समोर आलं आहे. केतन आणि सिया प्री वेडिंग फोटोशूटसाठी बालीला जाणार होते. मात्र अचानक केतनचा पासपोर्ट हरवल्याने हा दौरा रद्द करण्यात आला.
हरवलेल्या पासपोर्टबद्दलची धक्कादायक माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. "जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये ते दोघेही प्रि-वेडिंग फोटोशूटसाठी बालीला जाणार होते. बालीला जाण्यासाठी हे दोघेही मुंबईला गेले. मात्र मुंबई विमानतळावर अचानक केतनचा पासपोर्ट हवरल्याचं लक्षात आलं. त्यामुळे त्या दोघांनाही विमानतळावरुन पुन्हा पुण्याला यावं लागलं. आमच्या तपासामध्ये असं समोर आलं आहे की सियाने केतनचा पासपोर्ट लपून ठेवला होता. तिला केतनसोबत बालीला जायचं नव्हतं म्हणून तिने पासपोर्ट लपवला," असं गील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं.