/बापरे... एक, दोन नाही तब्बल 37 ठिकाणी चेतन अन् सियाने केलेला केतनला मारण्याचा सराव; या सर्व ठिकाणी आज...

पुण्यातील व्यावसायिक केतन अग्रवालच्या हत्येनंतर महाराष्ट्रात एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्याबाबत अनेक धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. सध्या पुणे पोलिसांकडून या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे. दरम्यान पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून आज तीन ठिकाणी पंचनामे करण्यात आले. यावेळी सिया गोयललादेखील घटनास्थळी नेण्यात आले होते.
पुण्यातील लोहगड किल्ल्यावर 18 जून रोजी 26 वर्षीय केतन अग्रवालची दरीत ढकलून हत्या करण्यात आली. केतनची होणारी पत्नी सिया अग्रवाल हिनेच तिचा प्रियकर चेतन चौधरी याच्यासोबत कट रचून हे हत्याकांड घडवून आणले. या प्रकरणी पोलिसांनी चेतन चौधरी आणि सिया गोयल या दोघांनाही अटक केली आहे. काही दिवसांपूर्वीच पोलिसांनी लोहगड येथे घटनास्थळी जाऊन आरोपी चेतन चौधरी याच्याकडून सीन रिक्रिएशन करुन घेतले होते. त्यानंतर आता पुणे ग्रामीण पोलिसदेखील सियाला पंचनामा करण्यासाठी घेऊन गेले होते. तीन ठिकाणी पोलिसांनी सिया गोयलला आज नेण्यात आले होते.
पुणे ग्रामीण पोलिसांनी आज घटनेपूर्वी आणि घटनेनंतर सिया ज्या ज्या ठिकाणी गेली होती तिथे पंचनामा केला आहे. इतकंच नव्हे तर केतनची हत्या करण्यात आली त्या दिवशी सियाने जे कपडे परिधान केले होते ते देखील ग्रामीण पोलिसांनी जप्त केले आहेत. तसंच, सिया आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी ज्या ज्या ठिकाणी गेले होते व ज्या ठिकाणी केतनला मारण्याचा सराव केला होता तिथे सुद्धा भेट दिली आहे. तसंच, पंचनामादेखील करण्यात आला आहे. तब्बल 37 ठिकाणी केतनला मारण्याचा सराव करण्यात आला असल्याचे आता समोर आले आहे. या सर्व संबंधित ठिकाणावर पोलिसांनी पंचनामा केला आहे.
सिया गोयलच्या लोणावळ्यातील घरीदेखील पोलिस तपासणीसाठी व चौकशीसाठी आले होते. या दरम्यान पोलिसांकडून सियाच्या रुमची तपासणी केल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी असलेले चेतन चौधरी आणि सिया गोयल यांची लाय डिटेक्शन तपासणी होणार आहे. पोलीस तपासातील दोघांच्या विचारपूस मध्ये विसंगती आढळल्याने पोलिसांचा लाय (lie) डिटेक्शनचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आज संध्याकाळी दोघांचीही लाय (lie)डिटेक्शन होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.