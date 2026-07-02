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बापरे... एक, दोन नाही तब्बल 37 ठिकाणी चेतन अन् सियाने केलेला केतनला मारण्याचा सराव; या सर्व ठिकाणी आज...

केतन अग्रवाल प्रकरणात अनेक धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. पुण्यातील तीन ठिकाणी पुणे ग्रामीण पोलिसांचे पथक आज सिया गोयलला पंचनामा करण्यासाठी घेऊन आले होते. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 02, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:32 PM IST
बापरे... एक, दोन नाही तब्बल 37 ठिकाणी चेतन अन् सियाने केलेला केतनला मारण्याचा सराव; या सर्व ठिकाणी आज...
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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बापरे... एक, दोन नाही तब्बल 37 ठिकाणी चेतन अन् सियाने केलेला केतनला मारण्याचा सराव; या सर्व ठिकाणी आज...
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