'सिया आणि चेतन चौधरीला लग्नासाठी 3 वर्ष....'; म्हणून दोघांनी रचला केतन अग्रवालच्या हत्येचा कट

पुण्यातील व्यावसायिक केतन अग्रवाल हत्याप्रकरणात दररोज नवनवीन खुलासे समोर येत आहेत. मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांना न्यायालयाने 14 दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. पोलिसांकडून दोघांचीही कसून चौकशी करण्यात येत आहे. चौकशीदरम्यानच सिया आणि चेतनच्या प्लानचा आणखी एक भाग उघड झाला आहे. सिया आणि चेतनला लग्नासाठी आणखी 3 वर्ष मिळावी यासाठी दोघांनीही चेतनची हत्या केल्याचे समोर आले आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सियाचा प्रियकर चेतन चौधरी यांने सियाला लग्नासाठी तीन वर्ष थांबण्यास सांगितले होते. करियरमध्ये सेटल होण्यासाठी तीन वर्ष लागलतील त्यानंतर आपण लग्न करु असं चेतनने तिला सांगितले होते. मात्र सियाच्या घरच्यांनी तिचे लग्न केतनसोबत ठरवलं होतं. नोव्हेंबरमध्ये तिचं लग्न होणार होते. म्हणून दोघानांही वेळ मिळावा त्यांनी केतनची हत्या करण्याचा कट रचला
केतनच्या मृत्यूनंतर घरातील दुखवटा यामुळं पुढची काही वर्ष सियाच्या लग्नाची चर्चा झाली नसती तसंच, तिला काही वर्ष एकटीचा स्वतंत्र्यपणे राहण्याची संधी मिळाली असते. तसंच, नंतर चेतननेही त्याच्या करिअरच्या दृष्टीने पावलं उचलली असती आणि तिन वर्षांनंतर एकमेकांसोबत लग्न केले असते, असा कट दोघांनीही रचला होता. पोलिसांच्या तपासातच या सर्व बाबी उघड झाल्या आहेत.
धक्कादायक माहिती अशी की, फेब्रुवारीपासूनच सिया आणि चेतन केतनच्या हत्येचा कट रचायला सुरुवात केली होती. केतनला कसं संपवता येईल हे त्यांनी गुगलवरदेखील सर्च केले होते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिया आणि चेतन यांनी लोहगडाची रेकीदेखील केली होती. त्यांनी केतनला धक्का कसा द्यायचा याचा सरावदेखील केला होता. तसंच, पोलिसांनी पकडल्यानंतर काय उत्तरे द्यायची याचीदेखील तयारी केली होती.
सिया आणि चेतनने गुन्हा करण्यापूर्वी आणि केतनला संपवल्यानंतर त्यांच्या फोनमधील संपूर्ण हिस्ट्री आणि रियाकल बिनमधील डेटाही डिलीट केला होता. दोघांच्या ही फोनमधील डिलीट केलेले चॅट्सचे लॉग मिळवण्यासाठी त्यांचे मोबाईल फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवले आहेत.
14 जून रोजीही सियाने केतनला मारण्याचा प्रयत्न केला होता. तिने त्याला गडावरुन धक्का दिला होता मात्र एका झुडपाच्या आधाराने तो बचावला तेव्हाही सियाने नाटक करत केतनला वाचवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर सियाने केतनला पुन्हा किल्ल्यावर जाण्यासाठी तयार केले पण यावेळी तिने तिच्या चेतनलादेखील बोलवले होते. तिथे त्या दोघांनीही केतनला मागून दरीत ढकलले.