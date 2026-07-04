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'सिया आणि चेतन चौधरीला लग्नासाठी 3 वर्ष....'; म्हणून दोघांनी रचला केतन अग्रवालच्या हत्येचा कट

केतन अग्रवाल हत्याकांडाच्या तपासात आज आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा पार पडला. मुख्य आरोपी सिया गोयलनंतर आज तिचा कथित प्रियकर चेतन चौधरी यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 04, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:37 AM IST
'सिया आणि चेतन चौधरीला लग्नासाठी 3 वर्ष....'; म्हणून दोघांनी रचला केतन अग्रवालच्या हत्येचा कट
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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'सिया आणि चेतन चौधरीला लग्नासाठी 3 वर्ष....'; म्हणून दोघांनी रचला केतन अग्रवालच्या हत्येचा कट
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