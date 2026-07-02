/लग्नाचं प्लॅनिंग, Videos, सियासोबत सेटल होण्याचं ठिकाण अन्... केतनला संपवण्याआधीच चेतनने...; मित्रांचा खळबळजनक खुलासा

पुण्यातील व्यावसायिक केतन अग्रवालच्या हत्येच्या तपासादरम्यान रोज नवीन माहिती समोर येत आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांच्यातील संबंधांबाबत धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. आता चेतनच्या मित्रांनी दिलेल्या जबाबांनुसार सिया आणि चेतन हे दोघे लग्न करून राजस्थानमध्ये एकत्र राहण्याचा विचार करत होते. 18 जून रोजी लोहगड किल्ल्यावर फिरायला गेलेल्या केतनचा किल्ल्याच्या कठड्यावरुन पडून मृत्यू झाल्याचे सुरुवातीला सांगण्यात आले होते. मात्र, नंतर पुणे ग्रामीण पोलिसांनी हत्येचा गुन्हा दाखल केला आणि केतनची होणारी पत्नी सिया गोयल व तिचा कथित प्रियकर चेतन चौधरीला अटक केली. तपास सुरू असताना हे दोघेही सध्या पोलीस कोठडीत आहेत. मात्र आता या दोघांमध्ये त्यांच्या मित्रांनी मोठा खुलासा केला आहे.
चेतनच्या मित्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तो मूळचा जोधपूरजवळील पालसनी गावचा असून उच्च शिक्षणासाठी पुण्यात आला होता. त्याचे वडील जोधपूरमध्ये किराणा दुकानाचे काम पाहतात, तर सियाच्या वडिलांचे ऑफिसही या दुकानाच्या समोरच आहे.
सियाचा भाऊ साहिल गोयलच्या माध्यमातून चेतनची सियाशी ओळख झाली होती, असंही चेतनच्या मित्रांनी पोलिसांना सांगितलं आहे. पुण्यात कॉलेजमध्ये असताना क्रिकेट खेळताना त्याची साहिलशी मैत्री झाली होती. या मैत्रीमधून पुढे चेतन आणि सिया एकमेकांना भेटले आणि मित्र झाले. पुढे या मैत्रीचे रूपांतर प्रेमसंबंधांत झाल्याचे चेतनच्या मित्रांनी सांगितले.
सिया आणि चेतन या दोघांनी अनेकदा जोधपूर आणि उदयपूरला एकत्र भेट दिली होती, असा दावाही मित्रांनी केला आहे. सियाशी लग्न करून राजस्थानमध्ये स्थायिक व्हायचे आहे असं चेतनने अनेकदा आपल्याला सांगितल्याचा दावाही चेतनच्या मित्रांनी केला आहे. चेतनने मारवाडी प्रथा, राजस्थानी संस्कृती आणि पारंपरिक वेशभूषेचे व्हिडिओ सियासोबत शेअर केले होते आणि जोधपूर किंवा उदयपूरमध्ये एकत्र राहण्याबाबत तो अनेकदा सियाची चर्चा करायचा, असं चेतनचे मित्र म्हणालेत. चेतनने त्याच्या मित्रांना असेही सांगितले होते की, स्थलांतरासाठी लागणाऱ्या पैशांची सोय सिया तिच्या कुटुंबाच्या मदतीने करेल. चेतनच्या मित्रांनीच जबाबामध्ये हे नमूद केलं आहे.
केतनच्या मृत्यूच्या साधारण दोन-तीन महिने आधीपासून चेतन आपल्या मित्रपरिवारापासून हळूहळू दूर झाला होता, असेही मित्रांनी पोलिसांना सांगितले. तो सार्वनिक कार्यक्रमांना जाणे टाळू लागला. मित्रांशीही तो क्वचितच संपर्क साधत होता. आपल्याच समाजातील लोकांपासूनही त्याने अंतर ठेवण्यास सुरुवात केल्याचं दिसून आलं, असंही मित्रांनी पोलिसांना सांगितलं.
वर्तणुकीतील या बदलाचा कथित कट रचण्याशी काही संबंध आहे का, याची तपास अधिकारी पडताळणी करत आहेत. मात्र पोलिसांनी अद्याप याबाबत कोणताही अधिकृत निष्कर्ष काढलेला नाही. पोलीस रिमांड अहवालात असेही नमूद केले आहे की, या घटनेपूर्वी सिया आणि चेतन यांच्यातील संबंधांची माहिती दोन्ही कुटुंबांना होती.
तपास अधिकाऱ्यांच्या मते, केतनच्या मृत्यूनंतर सियाच्या कुटुंबातील सदस्यांनी चेतनच्या कुटुंबाशी संपर्क साधला होता. त्यांनी या घटनेची माहिती सियाच्या कुटुंबाने चेतनच्या कुटुंबाला दिली. मात्र, केतनच्या मृत्यूनंतर सिया आणि चेतन यांना अटक केली जाईल, अशी शंकाही दोन्हीपैकी एकाही कुटुंबाला आली नव्हती असे मानले जात आहे.