मनसेचा खळखट्याकचा इशारा अन् Refund... 'त्या' दिवशीच्या टोलचे पैसे परत मिळणार? मुंबई-पुणेकरांसाठी Good News?

MNS's sharp response to MSRTC's claims: 3 फेब्रुवारी रोजी मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्गावर झालेल्या टँकर अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने एमएसआरटीसीसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. या बैठकीत टोल वसुली तसेच प्रवाशांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधांवरून जोरदार आरोप–प्रत्यारोप झाले. एमएसआरटीसीने सर्व आरोप फेटाळून लावत प्रवासी थांब्यांवर स्वस्त दरात अल्पोपहार, महिलांसाठी हिरकणी कक्ष, स्वच्छतागृह आणि वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध असल्याचा दावा केला. मात्र मनसेने अधिकाऱ्यांसह केलेल्या प्रत्यक्ष पाहणीत वेगळंच चित्र समोर आलं. काय आहे संपूर्ण प्रकार जाणून घेऊया.
मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवेवरील अपघाताच्या काळात वसूल केलेला टोल परत करा, अन्यथा खळखट्याक करू असा इशारा मनसे वाहतूक सेनेने दिल्यानंतर खालापूर टोल नाक्यावर महत्त्वाची बैठक पार पडली. बैठकीदरम्यान टोल वसुलीबाबत मनसेकडून गंभीर आरोप करण्यात आले. 3 फेब्रुवारी रोजी गॅस टँकर उलटल्याने तब्बल 32 तास वाहतूक ठप्प होती. या काळात मदत न देता टोल वसुली केल्याचा आरोप मनसेने केला होता. तसेच एक्सप्रेस वे वर शुक्रवार ते रविवारी अवजड वाहनांकडून टोल वसूल करून त्यांना तासंतास थांबविले जाते. त्यांना कोणत्याही प्रकारे सुविधा दिल्या जात नाहीत. असे समोर आले.
दरम्यान, एमएसआरटीसीने मात्र हे सर्व आरोप फेटाळून लावत एक्सप्रेसवे लगत असलेल्या प्रवासी थांब्यांवर प्रवाशांसाठी विविध सुविधा पुरवल्या जात असल्याचा दावा केला. परंतु मनसे पदाधिकाऱ्यांनी एमएसआरटीसीच्या अधिकाऱ्यांसह प्रत्यक्ष स्थळी पाहणी केली असता या दाव्यांची पोलखोल झाली. यावर मनसेच्या वतीने टोल वसूल करू नये अशी विनंती केली गेली. ही टोल वसुली होणार असेल तर मनसे स्टाईल ने उत्तर दिले जाईल असे ही त्यांनी सांगितले. यानंतर झालेल्या बैठकीनंतर आयआरबीकडून टोल परताव्याची प्रक्रिया आठवडाभरात सुरू होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मनसेच्या मागणीला मोठे यश मिळाले असले तरी एक्सप्रेसवेवरील प्रवासी सुविधा सुधारल्या नाहीत, तर पुन्हा आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा आरिफ शेख यांनी दिला.
मुंबई-पुणे वेवर अत्यंत ज्वलनशील गॅसचा टँकर पलटी होऊन मोठा अपघात झाला. या घटनेमुळे महामार्गावर नागरिकांना प्रचंड वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागले. या वाहतूक कोंडीमुळे नागरिकांचे अक्षरशः हाल झाले होते. अशात खाण्य-पिण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे अनेक ट्रक ड्राइव्हर्सना उपलब्ध साहित्यात रस्त्यावरच अन्न शिजवून खावे लागले. काही वेळाने वाहतूक पोलीसांनी अडकलेल्या प्रवाशांना पाण्याची बाटली आणि नाश्त्याचा पुरवठा करत मदतीचा हात पुढे केला. तब्ब्ल 32 तासांनंतर प्रशासनाला महामार्गावरील उलटलेला टँकर हटवण्यात यश मिळाले आणि वाहतून पुन्हा सुरळीत झाली.