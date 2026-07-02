/मोबाईलमध्ये दडलेलं रहस्य? गूढ वाढलं! पोलिसांना सियासंदर्भात वेगळीच शंका; केतनला लोहगडावरुन ढकलल्यानंतर...

लोहगडावरुन धक्का देऊन केतन अग्रवालचा जीव घेणाऱ्या सिया गोयलसंदर्भात आता पुणे पोलिसांना वेगळीच शंका वाटत असून पोलीस नेमका घटनाक्रम समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. केतनला 18 जून रोजी लोहगडावरुन धक्का दिला त्यावेळी त्याचा फोन त्याच्याकडे नव्हता. केतनचा फोन तो पडलेल्या ठिकाणी सापडला नाही. केतनचा फोन हा सियाकडेच होता का असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. कारण केतनचा फोन रिकव्हर झाला असला तरी त्याला धक्का दिल्यानंतर दरीतून बाहेर काढल्यानंतर फोन त्याच्याकडे सापडला नाही अशी माहिती समोर येत आहे. तसेच सियाने आधी केलेल्या दाव्यामध्ये आणि परिस्थितीमध्ये तफावत आढळत असल्याची माहिती समोर येत आहे.
सियाच्या वाढदिवसानिमित्त सिया आणि केतन लोहगडावर फिरायला गेले होते. लोहगड हा केतनच्या आवडत्या ठिकाणांपैकी एक असल्याने हे दोघे इथे गेले होते. त्यावेळी केतनशी लग्न करायचं नसल्याने सियाने त्याचा काटा काढण्यासाठी त्याला किल्ल्याच्या तटबंदीवरुन ढकलून दिलं. पण केतन पडल्यानंतर सियाने तो सेल्फी काढताना तोल जाऊन पडल्याचा दावा केला. मात्र असं झालं असतं तर सेल्फी काढताना फोन केतनकडे हवा होता. पण तो फोन ना कड्याजवळ सापडला ना केतन पडला त्या ठिकाणी हा फोन सियाकडे असल्याचं तपासामध्ये समोर आलं.
त्यामुळेच, खरोखरच केतनला ढकलल्यानंतर त्याचा फोन सियाकडेच होता? सियाने केतनच्या फोनमधून डेटा डिलिट केल्याचा पोलिसांना संशय आहे. केतनचा मोबाईल फॉरेन्सिक विभागाला पाठवून तपासणी केली जाणार आहे. खाली पडण्यापूर्वी केतनचा मोबाईल सियाकडे कसा आला याचा नेमका घटनाक्रम पोलिसांना जोडता येत नाहीये. पोलिसांना या मोबाईलमध्ये सदर घटनाक्रमासंदर्भात महत्त्वाचे धागेदोरे असण्याचा संशय आहे.
केतनचं कुटुंब लोहगडावर पोहचल्यावर सियाने त्याचा मोबाईल त्यांच्याकडे सुपूर्द केला होता. मात्र केतनचं कुटुंब लोहगडावर पोहोचण्यापूर्वी सियाने मोबाईलमधील पुरावे डिलीट केला असल्याचा संशय पोलिसांना असून नेमका कोणता डेटा तिने डिलिट केला? त्यामध्ये नक्की काय होतं? सियाने हा डेटा डिलिट करण्यामागील खरं कारण काय आहे? याचा पोलीस सध्या माग घेत आहेत. केतनचा फोन पोलिसांनी त्याच्या कुटुंबाकडून ताब्यात घेतला आहे. अग्रवाल कुटुंबाने सियानेच त्यांच्याकडे लोहगडावर असताना केतनचा मोबाईल आपल्या ताब्यात दिल्याचं पोलिसांना सांगितल्याचं समजतं.