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CCTV मध्ये कैद झालेल्या याच एका गोष्टीमुळे लागला लोहगडवरील केतन अग्रवालच्या खऱ्या खुन्यांचा शोध

लोहगडावर 25 वर्षीय केतन अग्रवाल याचा सेल्फी घेताना पाय घसरुन मृत्यू झाला अशी घटना 18 जून रोजी समोर आली. अवघ्या 5 दिवसांत हा सामान्य मृत्यू नसून घातपात असल्याच समोर आलं आहे. कसा लागला आरोपीचा तपास? 

Written ByNilesh KharmareEdited By:Dakshata Thasale-Ghosalkar
Published: Jun 23, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 03:32 PM IST
CCTV मध्ये कैद झालेल्या याच एका गोष्टीमुळे लागला लोहगडवरील केतन अग्रवालच्या खऱ्या खुन्यांचा शोध

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Nilesh Kharmare

Nilesh Kharmare

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