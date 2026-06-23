/CCTV मध्ये कैद झालेल्या याच एका गोष्टीमुळे लागला लोहगडवरील केतन अग्रवालच्या खऱ्या खुन्यांचा शोध

लोहगडावर 18 जून रोजी 25 वर्षीय केतन अग्रवाल याचा गडावरुन पडून मृत्यू झाला. यावेळी केतन आपली होणारी पत्नी सिया गोयल हिचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी लोहगडावर गेला होता. केतनचा सेल्फी घेताना पाय घसरुन मृत्यू झाल्याची माहिती सियाने पोलिसांना दिली. लोहगड किल्ल्याच्या पश्चिम बाजूच्या झाडीमध्ये 350 फूट खाली केतनचा मृतदेह आढळून आला. या प्रकरणाची अकस्मात नोंद म्हणून पुणे ग्रामीण पोलिसांनी नोंद केली. मात्र हा अपघाती मृत्यू आहे की घातपात याबाबत पोलिसांना संशय होता. या प्रकरणी पोलिसांनी दोन विशेष पथकाची नियुक्ती केली. तपासा दरम्यान जी माहिती आली ती अतिशय धक्कादायक असल्याच समोर आलं आहे.
या प्रकरणातील माहिती पोलिसांना संशयास्पद वाटल्याने यामध्ये प्रॉपर्टी वाद आहे की प्रेमसबंधाचा प्रकार असा असा तपास सुरु झाला. यानंतर तपासा दरम्यान केतनची होणारी पत्नी सिया गोयल हीचे प्रेमसंबंध असल्याचे समोर आले. या दरम्यान केतनचे वडील आणि व्यावसायिक विशाल अग्रवाल यांनी सिया विरोधात तक्रार नोंदवली होती. सियाचे चेतन चौधरी नावाच्या तरुणाशी प्रेमसंबंध असल्याने त्यांच्या संगणमताने केतनची हत्या केल्याचा आरोप केला. या प्रकरणी त्यांनी लोणावळी ग्रामीण पोलीस स्थानकात तक्रार नोंदवली होती.
पोलिसांना या प्रकरणात चेतनवर संशय आल्याने त्याचा शोध घेवून त्याचा ताब्या घेतलं. त्याच्याकडे तपास केला असता, चेतन चौधरी व सिया गोयल यांचे प्रेमसंबंध होते, परंतु सिया गोयल हिचे लग्न केतन अग्रवाल याच्या सोबत ठरविले होते. सिया गोयलला केतन अग्रवाल याच्यासोबत लग्न करावयाचे नव्हते. केतन तिच्या प्रेमसंबंधात आडकाठी आणत असल्याचे कारणावरून चेतन चौधरी व सिया प्रविण गोयल या दोघांनी हत्येचा हा कट रचला. सियाला केतनसोबत लग्न करायचे नव्हते. यासाटी तिने पासपोर्ट देखील लपवून ठेवला होता. जेणे करुन या दोघांना बाहेर कुठेही जावे लागणार नाही.
सिया गोयल हिने केतन अग्रवाल यास लोहगड किल्ल्यावर फिरण्यास नेले होते. तिच्या वाढदिवसा अगोदर हा प्लान सिया आणि बॉयफ्रेंड चेतनने तीन वेळा केला होता. मात्र त्यावेळी तो प्रयत्न अयशस्वी ठरला. 19 जून रोजी सियाचा वाढदिवस होता त्याआधी ती 18 जून रोजी केतन अग्रवालसोबत फिरण्यास लोहगडावर गेली होती. यावेळी प्रियकर चेतन चौधरी यास पाठीमागून गेला होता. लोहगडावर फिरताना केतन अग्रवाल यास चेतनने किल्यावरून ढकलून देवून त्याचा खून केला असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणात 20 वर्षीय सिया गोयल हिला देखील ताब्यात घेण्यात आले.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाचा तपास करत असताना पोलिसांना भर उन्हात एक मुलगा हुडी घालून लोहगडावर जाताना दिसता. अशा अवस्थेत जात असलेल्या आरोपी चेतनवर पोलिसांचा संशय आला. पोलिसांना चेतन टोलनाक्याच्या सीसीटीव्हीत दिसला आणि नंतर तो हुडी घालून लोहगडावर दिसला. यावरुन हे प्रकरण लक्षात आलं आहे.