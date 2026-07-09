/दिवसाला हजारो पर्यटकांची हजेरी असणाऱ्या महाबळेश्वरशीही संपर्क तुटणार? एकमेव रस्ता भेगाळला

सातारा | उन्हाळा, हिवाळा किंवा पावसाळा असो, महाबळेश्वर, पाचगणी, तापोळा या आणि अनेक ठिकाणी पर्यटकांची गर्दी पाहायला मिळले. मुंबई पुण्यासह कोल्हापुरातूनही इथं येणाऱ्यांचा आकडा मोठा आहे. यंदाचं वर्षसुद्धा यास अपवाद ठरलं नाही. राज्यात आणि प्रामुख्यानं साताऱ्याच्या घाटमाथ्यावरही पावसाला सुरुवात होताच अनेकांची पावलं या गिरीस्थानाच्या दिशेनं वळली. पण, अक्राळविक्राळ रुप धारण केलेल्या या पावसानं महाबळेश्वर आणि परिसरालासुद्धा जोरदार तडाखा दिला. इतका की, या महाबळेश्वरशीही संपर्क तुटतो की काय? याचीच भीती डोकं वर काढताना दिसली.
आधी मुंबई- पुणे, मागोमाग मुंबई रायगड आणि आता महाबळेश्वरच्या दिशेनं ये- जा करणाऱ्यांच्याही वाटेत पावसानं मोठा अडथळा निर्माण केल्याचं पाहायला मिळत आहे. सातारा जिल्ह्यात जिथं एकिकडे जोरदार पावसामुळं निसर्गाला बहर आला आहे, तिथं दुसरीकडे हाच निसर्ग त्याचं रौद्र रुपसुद्धा दाखवत आहे. कारण, महाबळेश्वरमधील एका मुख्य रस्त्यावर तब्बल 30 मीचरहून मोठी भेग पडली आहे.
महाबळेश्वर तालुक्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे महाबळेश्वर तापोळा रस्ता खचला आहे. साधारण 29.7 किमी अंतराच्या या रस्त्याला तब्बल 30 मीटरहून भली मोठी भेग पडली आहे. याशिवायही असून रस्ता अनेक ठिकाणी भेगाळला आहे. सदर घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणाची पाहणी केली असून, सध्या इथं एकेरी वाहतूक सुरू करण्यात आली आहे. मात्र महाबळेश्वरहून तापोळाकडे जाणारा हा एकमेव रस्ता असल्याने नागरिकांकडूनही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
हा रस्ता खचण्यासोबतच पाचगणी, महाबळेश्वर रस्त्यावरही दरडी कोसळण्याचं सत्र सुरू असल्यामुळं इथं पर्यटकांना तूर्तास न येण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. दरम्यान, सातारा जिल्ह्यातील सर्व पर्यटनस्थळांवर बंदी घालण्यात आली असून, यामध्ये पाचगणी आणि महाबळेश्वरमधील पर्यटनस्थळांचा समावेश असल्याचं सांगण्यात येत आहे. जिल्ह्याधिकाऱ्यांच्या निर्देशांनंतर येथील अनेक धबधबे, व्ह्यू पॉईंट, अपघातप्रवण ठिकाणं आणि वळणांवर ‘प्रवेश निषिद्ध’ आणि ‘धोकादायक क्षेत्र’ असे फलकही लावण्यात आले आहेत. त्यामुळं आता सध्यातही विकेंड प्लॅनमधून महाबळेश्वर किंवा पाचगणी वगळण्यातच शहाणपण आहे असं म्हणायला हरकत नाही.