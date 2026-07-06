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मुसळधार पावसाचा फटका! राज्यातील आणखी एक महामार्ग ठप्प, तर एका महामार्गाला आले नदीचे स्वरुप


मुंबईत आठवडाभरापासून पावसाची संततधार सुरूच आहे. गेल्या चार दिवसांपासून पावसाचा जोर वाढला आहे. हवामान विभागाने 3 जुलै ते 7 जुलैपर्यंत पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 06, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 01:34 PM IST
मुसळधार पावसाचा फटका! राज्यातील आणखी एक महामार्ग ठप्प, तर एका महामार्गाला आले नदीचे स्वरुप
Source: Bureau

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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