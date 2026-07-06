/मुसळधार पावसाचा फटका! राज्यातील आणखी एक महामार्ग ठप्प, तर एका महामार्गाला आले नदीचे स्वरुप

मुंबईसह महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस बरसतोय. घाट माथ्यावर पावसाने थैमान घातले आहे. मुंबई-पुणे व मुंबई- गोवा महामार्गावर दरड कोसळल्याने व पाणी साचल्याने दोन्ही महामार्ग ठप्प झाले होते. महामार्ग जरी आता सुरू झाले असले तरी वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. या दोन महामार्गाबरोबरच आणखी एक महत्त्वाचा महामार्ग ठप्प झाला आहे. पुणे-नाशिक महामार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली आहे. पुण्यातील चाकण चौक जलमय झाल्याने वाहतूक ठप्प झाली आहे.
मुसळधार पावसामुळे चाकण शहराला अतिवृष्टीचा मोठा फटका बसला आहे. पुणे–नाशिक महामार्गावरील चाकण चौक पूर्णपणे पाण्याखाली गेल्याने वाहतूक ठप्प झाली आहे. शहरातील अनेक रस्त्यांवर पाणी साचले आहे. या पाण्यात गाड्या अडकल्याने वाहतूक ठप्प झाली होती. अनेक ठिकाणी पाणी साचल्याने पुणे–नाशिक महामार्गावरील चाकण चौक पूर्णपणे जलमय झाला. पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी ठोस उपाययोजना नसल्याने चौकात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले आणि अनेक वाहने त्यात अडकल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
चाकण - आंबेठाणमध्ये पावसाचा कहर, तब्बल चार इमारतींना पाण्याचा वेढा https://t.co/7AP1NHFaqG < येथे वाचा लाइव्ह अपडेट्स... #Live #BreakingNews #LiveNews #Monsoon #Rain #RainUpdates #MumbaiRains #MumbaiRain #Pune #Maharashtra #MaharashtraNews चाकण शहर तुंबले, अण्णाभाऊ साठे चौकात… pic.twitter.com/zABjkeRiyC— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) July 6, 2026
पुणे-नाशिक महामार्गावर पाणी आल्याने व वाहने अडकून पडल्याने काही प्रवासी गाड्या पाण्यात सोडून सुरक्षित स्थळे गेले होते. त्यामुळे महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. पाणी ओसरल्यानंतर वाहतूक संथगतीने पूर्ववत करण्यात आली आहे. मात्र तरीही महामार्गावरील वाहतूक कोंडी तशीच आहे. चाकणजवळील सक्सेस पॉईंट परिसरात महामार्गावर नदीसारखं पाणी वाहू लागल्याने, पहाटेपासूनच या महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. महामार्गाला अक्षरशः तलावाचं स्वरूप आलंय. तब्बल 7 ते 8 तासांपासून शेकडो वाहनचालक आणि नागरिक एकाच जागेवर अडकून पडले आहेत. पाऊस ओसरत नसल्याने आणि वाहतूक पुढे सरकत नसल्याने, अनेक नागरिक आता आपला जीव धोक्यात घालून या पाण्यातून प्रवास करताना दिसत आहेत.
पालघरयेथील मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील वरई फाटा ते ढेकाळे येथे महामार्गाला नदीचे स्वरुप आले आहे. डोंगरावरुन पाणी थेट महामार्गावर उतरल्याने महामार्गावर पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळं मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडीदेखील झाली आहे.
Mumbai-Ahmedabad Highway | महागडी गाडी अडकली पावसाच्या पाण्यात | Zee24Taas#Palghar #MumbaiAhmedabadHighway #HighwayFlooding #Waterlogging #HeavyRain #MaharashtraRains #TrafficUpdate #BreakingNews #Monsoon #Zee24Taas pic.twitter.com/z9BrOuXLtv— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) July 6, 2026
मुंबई-गोवा महामार्गा वर कशेडी जवळ येथे दरड कोसळली आहे महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. मुंबईकडून गोवा जाणारी वाहतूक प्रभावित झालेली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण च्या यंत्रणेकडून अडथळे दूर करून वाहतूक नियमित करण्यासाठी काम केले जात आहे. परिसरात पाऊस व वारा जोरदार आहे. सदर दरड चा काही भाग जवळ घरांच्या परिसरात आल्याने त्या परिसरातील लोकांनी सुरक्षित ठिकाणी हलवले आहे.
रायगड जिल्हा मंडणगड तालुक्यातील म्हाप्रळ आंबेत पुलाजवळ महाड तालुक्यातील बार्जेस वाहून आल्याने पुलाजवळ अडकल्या आहेत. पुलाला धोका असल्याने तात्पुरती मंडणगड - म्हाप्रळ गोरेगाव - माणगाव वाहतूक बंद केली आहे. सदर जागी पोलीस विभाग, महसूल , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , जिल्हा परिषद यांचे वतीने आवश्यक उपाययोजना सुरू आहेत.