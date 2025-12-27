English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • पुणे
  • पुण्यात शरद पवार मविआसोबतच! काकांनी अजित पवारांची ती मागणी नाकारली; रात्री नेमकं काय घडलं?

पुण्यात शरद पवार 'मविआ'सोबतच! काकांनी अजित पवारांची 'ती' मागणी नाकारली; रात्री नेमकं काय घडलं?

Pune Muncipal Corporation Election: मागील अनेक दिवसांपासून अजित पवार आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी पुणे या पवारांच्या बालेकिल्ल्यातून एकत्र लढणार अशी चर्चा होती. मात्र अचानक भाकरी फिरली अन् ही संभाव्य युती तुटली. याला कारण ठरल्या अजित पवारांच्या अटी.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 27, 2025, 12:11 PM IST
पुण्यात शरद पवार 'मविआ'सोबतच! काकांनी अजित पवारांची 'ती' मागणी नाकारली; रात्री नेमकं काय घडलं?
अजित पवारांनी घातलेल्या दोन अटी (प्रातिनिधिक फोटो)

Pune Muncipal Corporation Election: पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये भारतीय जनता पार्टीने स्वबळावर लढण्याचा निर्णय घेतल्याने अजित पवारांची राष्ट्रवादी एकटी पडली. त्यामुळेच अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीकडून मागील काही दिवसांपासून योग्य मित्राचा शोध सुरु आहे. अशातच अजित पवार हे शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत युती करतील अशी दाट शक्यता व्यक्त केली जात होती. यासंदर्भात मागील काही दिवसांपासून सातत्याने अजित पवार आणि शरद पवारांच्या पक्षाच्या नेत्यांच्या भेटीगाठी होत होत्या. वेगवेगळ्या बैठकांचं सत्रही पार पडलं. दोन्ही राष्ट्रवादींच्या युतीवर सकारात्मक चर्चा झाली. दोन्ही राष्ट्रवादी कधीही अजित पवारांचा बालेकिल्ला असलेल्या पुण्यात युतीची घोषणा करतील असं वाटत असतानाच अजित पवारांच्या एका भूमिकेमुळे या संभाव्य युतीमध्ये फूट पडली आहे. पुण्याचं राजकारण पुन्हा एकदा वेगळ्या वळणार गेल्याचं दिसत आहे. 

बैठकींचं लांबलचक सत्र

शुक्रवारीच शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्या भेटीसाठी पुण्यात दाखल झाले होते. दोन राष्ट्रवादीच्या युतीवर शेवटचा निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने शुक्रवारी झालेली ही बैठक महत्वपूर्ण होती. त्यापूर्वीच  सकाळी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची एक बैठक पार पडली. ती बैठक झाल्यानंतर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते अंकुश काकडे, आमदार बापूसाहेब पठारे, विशाल तांबे हे पुण्यातील बारामती होस्टेल या ठिकाणी अजित पवार यांच्यासोबत बैठकीसाठी पोहोचले. या ठिकाणीही अनेक तास नेत्यांमध्ये बैठक सुरु होती. तीन दिवसांपूर्वी अजित पवारांनी, '26 तारखेला काय ते कळेल' असं सूचक विधान केलं होतं. त्यामुळे अजित पवार आणि शरद पवारांचा पक्ष रात्री उशीरा युतीची घोषणा करेल असं सांगितलं जात होतं. मात्र या बैठकीमध्ये अजित पवारांनी घातलेली एक अट शरद पवारांनी अगदी शेवटपर्यंत मान्य केली नाही. याच कारणावरुन युती तुटल्याची माहिती शरद पवारांच्या पक्ष प्रवक्त्यांनी दिली आहे.

'26 तारखेला काय ते कळेल'

पुण्यात गुप्त बैठक

पुण्यातील एका खाजगी हॉटेलमध्ये महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी रात्री गुप्त बैठक घेतली. बैठकीला ठाकरे गटाचे पदाधिकारी वसंत मोरे, गजानन थरकुडे, प्रशांत बधे उपस्थित होते. तर शरद पवारांच्या गटाचे पदाधिकारी आणि काँग्रेसचे पदाधिकारीही बैठकीला हजर असल्याची माहिती समोर आली. अजित पवारांची राष्ट्रवादी वगळता महाविकास आघाडी म्हणून निवडणुकीला सामोरे जाण्याची तयारी या बैठकीमध्ये करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली. पुण्या महाविकास आघाडीसोबत वंचित आल्यास त्यांनाही सामावून घेण्याचा प्रयत्न होणार असल्याचं या बैठकीतील चर्चेत ठरलं. 

कशावरुन फिस्कटलं?

दोन्ही राष्ट्रवादी युतीची चर्चा चिन्हावरून फिस्कटल्याची माहिती समोर आली आहे. अजित पवार गटाचे काही उमेदवार हे घड्याळावरच लढण्यासाठी आग्रही होते. तर शरद पवार यांचा पक्ष हा तुतारीसाठी अडून बसला होता. पवार गटाकडून किमान 40 टक्के म्हणजे अंदाजे 50 ते 55 जागांची मागणी करण्यात आली होती. पण दोन्ही अटी अजित पवार यांनी अमान्य केल्याने चर्चा फिस्कटल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. त्यामुळेच शरद पवार गट पुन्हा थेट महाविकास आघाडीसोबत आकड्यांची जुळवाजुळव करु लागला.

शरद पवार नाही म्हणाले...

दोन्ही राष्ट्रवादीची पुणे महापालिकेत आघाडी होणार नाही. आम्ही महाविकास आघाडीतून लढणार असल्याचं प्रवक्ते काकडे यांनी शनिवारी सकाळी स्पष्ट केलं. "घडाळ्याच्या चिन्हावर लढण्याचा अजित पवारांचा प्रस्ताव शरद पवारांना अमान्य आहे," असंही काकडे म्हणाले. मविआत आता आंबेडकर यांची वंचित आघाडी देखील सामिल होणार असल्याचं काकडेंनी सांगितलं. वंचितने 40 जागांची मागण मविआकडे पाठवली असून ठाकरेंची शिवसेना - मनसे त्यांचे त्यांचे आपआपसात ठरवतील असंही काकडेंनी स्पष्ट केलं आहे. 

अजित पवार

शरद पवार गटाने पुन्हा मविआसोबत जाण्याचा निर्णय घेतल्याने अजित पवारांची राष्ट्रवादी आता शिंदे यांच्या शिवसेनेसोबत देखील बोलणी करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याची माहिती मिळत आहे.

