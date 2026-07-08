गुरुवारी पुण्यात वाहतूक व्यवस्थेत मोठे बदल; 'हे' रस्ते राहणार बंद, काय आहे कारण?

महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस बरसतोय. पुण्यातही चांगला पाऊस होतोय. ज्या क्षणाची महाराष्ट्रातील प्रत्येक जण वाट पाहत असतो, तो आला आहे. आता अख्खा महाराष्ट्र विठुमय होणार आहे. देहूतून संत तुकाराम महाराज यांची पालखी मार्गस्थ झाली आहे. तर आज संत ज्ञानेश्वर महाराज यांची पालखी आज आळंदीतून संध्याकाळी 4 वाजता प्रस्थान करणार आहे. उद्या गुरुवारी 9 जुलैला दोन्ही पालख्या पुण्यात विसावणार आहे. या दोन्ही पालख्या 10 जुलैला पुण्यात मुक्कामी असणार आहे. त्यानंतर 11 जुलैला दोन्ही पालख्या पंढरपूरकडे प्रस्थान करणार आहे. यामुळे पुणे वाहतूक शाखेने चोख नियोजन केलंय. शहरातील अनेक रस्ते बंद ठेवण्यात आले आहेत. तर काही रस्त्यावरील वाहतूक वळवण्यात आली आहे.
बुधवार दिनांक 8 जून ते रविवार 11 जुलै 2026 रोजी पुणे शहरात जड आणि अवजड, डंपर, मिक्सर, स्लो मुव्हिंग, इत्यादी वाहनांना प्रवेश बंदी असणार आहे. त्याचबरोबर अत्यावश्यक सेवेतील वाहने वगळून अंतर्गत वाहतुकीसदेखील मनाई राहणार आहे. वाहतुकीच्या अनुषंगाने 33 बाह्य डायव्हर्शन पॉईंट आणि 132 अंतर्गत डायव्हर्शन पॉईंट पालखी मार्गावर लावण्यात आले आहेत. सदर बंदोबस्त दिवसपाळी आणि रात्रपाळीसाठी असणार आहे.
दि. ११.०७.२०२६ रोजी श्री.संत ज्ञानेश्वर महाराज व श्री. संत तुकाराम महाराज या दोन्ही पालख्यांचे प्रस्थान होणार आहे.त्या अनुषंगाने प्रस्थान मार्गावरील वाहतुकीमध्ये आवश्यकते-नुसार खालीलप्रमाणे बदल करण्यात आलेले आहेत त्याबाबत प्रसिद्धीपत्रक... pic.twitter.com/DpLnUUwtBN— पुणे शहर वाहतूक पोलीस (@PuneCityTraffic) July 7, 2026
संत ज्ञानेश्वर महाराज यांची पालखी आळंदी निघाल्यावर वाहतुकीचा अडथळा होऊ नये म्हणून बोपखेल फाटा आणि तुळापूर फाटा याठिकाणी मंगळवार दिनांक 7 जुलै 2026 रोजी रात्री 10 ते बुधवारी रात्रीपर्यंत सर्व प्रकारच्या वाहनांना बंदी राहणार आहे.
तसंच 9 जुलै रोजी जुना पुणे- मुंबई हायवे आणि आळंदी रोड परिसर हा पेट्रोल-डिझेल टँकरसाठी बंद राहणार आहे. शनिवारी 10 रोजी शहरातील भवानी पेठ, नाना पेठ, रास्ता पेठ भागातील पेट्रोल डिझेलचे टँकर परवानगी असणार आहे. दिनांक 11 जुलै 2026 रोजी सोलापूर हायवे या ठिकाणी पेट्रोल डिझेल टँकर वाहतूक बंद राहणार आहे.