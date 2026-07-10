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महाराष्ट्रातील 'सर्वात सुंदर ट्रेक' पर्यटकांसाठी अनिश्चित काळ बंद; ऐन पावसाळ्यात वनविभागाचा निर्णय, कारणही सांगितलं

महाराष्ट्रामधील गडकिल्ल्यांसोबतच काही हटके मार्गांवरील ट्रेकही प्रसिद्ध आहेत. मात्र अशाच एका प्रसिद्ध ट्रेकवर आता अनिश्चित काळ बंदी घालण्यात आली आहे. त्याबद्दलच जाणून घेऊयात..

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 10, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:36 AM IST
महाराष्ट्रातील 'सर्वात सुंदर ट्रेक' पर्यटकांसाठी अनिश्चित काळ बंद; ऐन पावसाळ्यात वनविभागाचा निर्णय, कारणही सांगितलं
Image Credit: वन विभागाचा महत्त्वाचा निर्णय (प्रातिनिधिक फोटो)Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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