महाराष्ट्रातील 'सर्वात सुंदर ट्रेक' पर्यटकांसाठी अनिश्चित काळ बंद; ऐन पावसाळ्यात वनविभागाचा निर्णय, कारणही सांगितलं

पावसाळा म्हटलं की सर्वात आधी डोळ्यासमोर येतात ते सह्याद्रीच्या अंगाखांद्यांवर आजही मराठ्यांच्या इतिहासाचे साक्षीदार असलेले गडकिल्ले! दर पवासाळ्यामध्ये या गडकिल्ल्यांवर आणि सह्याद्रीच्या दऱ्याखोऱ्यांमध्ये ट्रेकर्स भटकंती करताना पाहायला मिळतात. गडकिल्ल्यांसोबतच काही हटके मार्गांवरील ट्रेकही प्रसिद्ध आहेत. निसर्गाच्या सानिध्यात एखादा दिवस घालवण्यासाठी आणि पावसामुळे पालटेलेलं सह्याद्रीचं हे पावसाळी रुप पाहण्यासाठी हजारोंच्या संख्येनं ट्रेकर्स वेगवगेळ्या मार्गाने या ट्रेक्स आणि ट्रेल्ससाठी जात असतात. मात्र यंदाच्या पावसाळ्यामध्ये अशाच एका लोकप्रिय मार्गावरील ट्रेकसाठी पर्यटकांना जाता येणार नाहीये. 'सर्वात सुंदर ट्रेक' म्हणून ओळखला प्रसिद्ध ट्रेक अनिश्चित काळासाठी पर्यटकांसाठी बंद करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे पुण्यात ट्रेकसाठी जाणाऱ्यांचा मोठा हिरमोड होणार आहे.
पुणे जिल्ह्यातील ताम्हणी घाटाजवळ असलेल्या अंधारबन ट्रेक पर्यटकांसाठी अनिश्चित काळासाठी बंद करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील घोषणा वन विभागाने केली असून यामुळे पर्यटकांचा यंदाच्या पावसाळ्यामध्ये मोठा हिरमोड होणार आहे. अंधारबन ट्रेक हा महाराष्ट्रातील सर्वात सुंदर आणि लोकप्रिय जंगल ट्रेक आहे. याला “डार्क फॉरेस्ट” किंवा “अंधाराचे जंगल” असेही म्हणतात, कारण दाट झाडांच्या छतामुळे आत खूप अंधार असतो. यावरुनच याचं नाव अंधारबन असं पडलं आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात या ठिकाणी मोठ्याप्रमाणात गर्दी होते. मात्र यंदा सततच्या अतिमुसळधार पावसामुळे अंधारबन ट्रेक बंद ठेवण्याचा निर्णय वन विभागाने घेतला आहे. अंधारबन भाग दरडी कोसळल्या आहेत. त्यामुळेच दरडींबरोबर पडलेले दगड आणि मातीबरोबरच पाण्याच्या जोराच्या प्रवाहाने मोठ्या प्रमाणात येथील परिसर बाधित झाला आहे. त्यामुळेच वन विभागाने हा ट्रेक बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पर्यटकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा ट्रेक मार्ग पुढील आदेशापर्यंत बंद राहणार असल्याचं वन विभागाने स्पष्ट केलं आहे. सध्या या परिसरात कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही तसेच कोणताही पर्यटक अडकून पडलेला नसल्याची माहिती देण्यात आली आहे. परिसरात सुरू असलेल्या अभूतपूर्व पावसामुळे भविष्यात कोणतीही दुर्घटना टाळण्यासाठी अंधारबन ट्रेक मार्ग पर्यटनासाठी बंद ठेवण्यात येत असल्याचं वन विभागाने स्पष्ट केलं आहे.
अंधारबन ट्रेक हा ताम्हिणी घाटातील पिंपरी गावातून सुरु होतो. पुण्यापासून दोन ते अडीच तासांवर म्हणजेच 70 किमीवर अंधारबन असून मुंबईपासून अंधारबन 130 किलोमीटरवर आहे. हा जंगलातून जाणारा मार्ग 13 किलोमीटरचा आहे. सोप्या आणि मध्यम स्वरुपाचा हा ट्रेक असून याला साधारण चार ते सहा तास लागतात. सुमारे 2160 फूट उंचीवरुन सुरु होणारा हा ट्रेक भीमा धरणाऱ्या पाठवठ्याजवळ संपतो. जुलै ते ऑगस्ट महिन्यात येथील नजारा पाहण्यासारखा असतो म्हणूनच या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी होते. दाट हिरवे जंगल, धबधबे, छोट्या नद्या, धुके आणि हिरवळीचे अप्रतिम अनुभव इथे घेता येत असल्याने या ठिकाणी भरपूर गर्दी असते.