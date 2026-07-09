/9 वर्षांनंतर घरात पाळणा हलला, 1 महिन्यांचे बाळ; पंढरपूरचे सुनील कोरके कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली अडकले

पिंपरी मोशी इमारत दुर्घटनेत इमारतीच्या ढिगा-यात अडकलेच्या 9 पैकी तिघांचा मृत्यू झाला आहे. तर, रेस्क्यू टीमकडून बचाव कार्याला वेग आला आहे. पिंपरी चिंचवडमध्ये अग्निशमन दलाकडून बचावकार्य अद्यापही सुरू आहे. जेसीबीच्या सहाय्याने बचावकार्य केलं जात आहे. इमारतीतील एक मृतदेह बाहेर काढला आहे तर अजूनही दोघांचे मृतदेह आतमध्ये असल्याचे कळते. तर, आतमध्ये अडकलेल्या नातेवाईक जीव मुठीत धरून बसले आहेत.
पंढरपूरचे अनिल कोरके आपल्या जुळ्या भावाला शोधत थेट मोशीत येऊन पोहोचलेत. त्यांचा जुळा भाऊ सुनील या कचरा एनर्जी प्लांटमधे असिस्टेंट मॅनेजर म्हणून कार्यरत आहे. पण काल ही दुर्घटना घडताच ते अनिल कोरके आपल्या भावाला शोधायला इकडे आलेत. आपला भाऊ अजूनही या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातून जिवंत बाहेर येईल, अशी आशा ते बाळगून आहेत
सुनील यांच्या आईदेखील त्यांना सारखा सारखा फोन करतेय. की आपला मुलगा जिवंत बाहेर यावा म्हणून. आईचा विषय काढतात ते निशब्द झालेत. त्यांना आम्ही बोलतं करण्याचा प्रयत्न केलाय. गेल्याच महिन्यात तब्बल 9 वर्षांनी सुनीलच्या घरात पाळणा हललाय. आपल्या बाळाला भेटण्यासाठीच सुनील तीन दिवसांपूर्वीच गावी येऊन गेला होता आणि काल ही दुर्घटना समोर आल्याने पंढरपूरच्या कोरके कुटुंबाच्या पायाखालची जमीनच जणू सरकली आहे. तरीही अनिलला आशा हे की आपला जुळा भाऊ सुनील किमान आपल्या चिमुकल्यासाठी तरी या मलब्याच्या ढिगाऱ्याखालून जिवंत बाहेर येईल.
मोशी कचरा दुर्घटनावरून खासदार श्रीरंग बारणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्यातच मतभिनत्ता आढळून आलीय. पालिका आयुक्त या घटनेला मनपा आयुक्त नैसर्गिक आपत्ती म्हणताहेत तर मावळचे खासदार यांनी या दुर्घटनेला जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, या दुर्घटनेसाठी जे कोणी जबाबदार असतील ते शोधून काढण्यासाठी चौकशी समिती नेमली जाईल, असा इशारा दिलाय.