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9 वर्षांनंतर घरात पाळणा हलला, 1 महिन्यांचे बाळ; पंढरपूरचे सुनील कोरके कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली अडकले

पुण्यातील पिंपरी चिंचवडच्या मोशी येथे कचरा डेपो परिसरात कचऱ्याचा डोंगर कोसळून झालेल्या भीषण दुर्घटना झाली. 25 तासांपासून येथे बचाव कार्य सुरु आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 09, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 05:44 PM IST
9 वर्षांनंतर घरात पाळणा हलला, 1 महिन्यांचे बाळ; पंढरपूरचे सुनील कोरके कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली अडकले

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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