/दीड वर्षांपूर्वी लग्न, बायकोला 3 शब्दांचा मेसेज केला अन् पुढल्या क्षणी भरल्या ताटासमोर मृत्यू; पुण्यातल्या भावेश वाणीसोबत काय घडलं?

पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोशी कचरा डेपो येथे बुधवारी दुपारी दीडच्या सुमारास कचऱ्याचा डोंगर कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत एका कामगाराचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. घटनेला 24 तास उलटल्यानंतर त्याचा मृतदेह काढण्यात बचाव पथकाला यश आले आहे. दरम्यान, या इमारतीच्या राडारोड्याखाली आणि कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याखाली आणखी आठ कामगार अडकले असून त्यांच्या जीविताला धोका असल्याची भीती बचाव पथकाने व्यक्त केली आहे.
दुपारच्या जेवणासाठी पत्नीला ‘जेवायला बसलो आहे,’ असा संदेश पाठविल्यानंतर काही मिनिटांतच मृत्यूने गाठावे, अशी कल्पनाही भावेश वाणी यांच्या कुटुंबीयांनी केली नव्हती. आई-वडिलांचा एकुलता एक मुलगा, पत्नीच्या आयुष्याचा आधार आणि कुटुंबाची भविष्यातील स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी धडपडणारे भावेश यांचा मोशी कचरा डेपोतील दुर्घटनेत मृत्यू झाला. या घटनेने दीड वर्षांपूर्वी थाटलेला संसार क्षणात उद्ध्वस्त झाला असून, वाणी कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. मोशी येथील महापालिकेच्या कचरा डेपोत बुधवारी घडलेल्या दुर्घटनेत भावेश वाणी यांचा मृत्यू झाला.
मूळ जळगाव जिल्ह्यातील वाणी कुटुंबातील वडील मोहन वाणी यांनी पापड आणि पाव विकून संसार चालवला. भावेश यांनी 10 वर्षांपूर्वी नोकरीसाठी पुणे गाठले. सुरुवातीला खडकी येथे राहणाऱ्या भावेश यांनी सात वर्षांपूर्वी ‘अँथनी वेस्ट’ कंपनीत वरिष्ठ कार्यकारी लेखापाल म्हणून काम सुरू केले. कासारवाडी आणि मोशी येथील कार्यालयांमध्ये त्यांची जबाबदारी होती. दीड वर्षांपूर्वी मोहिनी यांच्याशी त्यांचा विवाह झाला. रूपीनगर येथे आई-वडिलांसह राहताना पाच वर्षांपूर्वी बहिणीचे निधन झाल्याने भावेश हेच कुटुंबाचा एकमेव आधार होते. तीन दिवस ते कासारवाडी कार्यालयात होते. बुधवारी त्यांची ड्युटी मोशी येथे लागली आणि नियतीने घात केला. भावेश यांच्या मृत्यूबाबत कळताच पत्नी मोहिनी यांना जबर मानसिक धक्का बसला. त्यांची वारंवार शुद्ध हरपत असून, आई शालिनी वाणी यांचीही प्रकृती बिघडून त्यांना ‘वायसीएम’ रुग्णालयात दाखल केले आहे.
मुसळधार पावसामुळे 8 जुलै रोजी पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोशी कचरा डेपोच्या आवारातील 'वेस्ट टू एनर्जी' (टाकाऊतून ऊर्जा निर्मिती) प्रकल्पाच्या तीन मजली प्रशासकीय इमारतीवर हजारो टन कचऱ्याचा ढीग भूस्खलनासारखा कोसळला. यामुळे ती इमारत पूर्णपणे पत्त्यासारखी कोसळली आणि अनेक कामगार ढिगाऱ्याखाली गाडले गेले. दुपारी अंदाजे दीड ते पावणे दोनच्या सुमारास, जेव्हा कामगार इमारतीमधील उपहारगृहात (कँटीन) जेवण्यासाठी एकत्र आले होते तेव्हाच ही दुर्घटना घडली.