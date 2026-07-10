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दीड वर्षांपूर्वी लग्न, बायकोला 3 शब्दांचा मेसेज केला अन् पुढल्या क्षणी भरल्या ताटासमोर मृत्यू; पुण्यातल्या भावेश वाणीसोबत काय घडलं?

मुसळधार पावसामुळे 8 जुलै रोजी पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोशी कचरा डेपोच्या आवारातील तीन मजली इमारतीवर हजारो टन कचऱ्याचा ढीग कोसळला

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 10, 2026, 09:49 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:49 AM IST
दीड वर्षांपूर्वी लग्न, बायकोला 3 शब्दांचा मेसेज केला अन् पुढल्या क्षणी भरल्या ताटासमोर मृत्यू; पुण्यातल्या भावेश वाणीसोबत काय घडलं?
Image Credit: समोर आला धक्कादायक घटनाक्रम (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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