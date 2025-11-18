English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Ramesh Pardeshi joins BJP: मुळशी पॅटर्न चित्रपट फेम अभिनेता रमेश परदेशीने भाजपात प्रवेश केला आहे. याआधी फेसबुकवर संघाच्या गणवेशातील फोटो टाकत त्याने तसे संकेत दिले होते.     

Nov 18, 2025
मुळशी पॅटर्न फेम पिट्याभाईचा राज ठाकरेंना जय महाराष्ट्र; 'राष्ट्र प्रथम' म्हणत केला भाजपात प्रवेश; 'माझे संस्कार...'

Ramesh Pardeshi joins BJP: मुळशी पॅटर्न चित्रपटात 'पिट्या भाई'ची भूमिका साकारत प्रसिद्धीच्या झोतात आलेला अभिनेता रमेश परदेशीने राज ठाकरेंच्या मनसे पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली आहे. रमेश परदेशीने भाजपात प्रवेश केला आहे. याआधी फेसबुकवर संघाच्या गणवेशातील फोटो टाकत त्याने तसे संकेत दिले होते. रविंद्र चव्हाण, मुरलीधर मोहळ यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश पार पडला आहे. राज ठाकरेंनी पुण्यातील बैठकीत रमेश परदेशीला संघाच्या गणवेशातील फोटोवरुन झापलंदेखील होतं. यानंतरच त्याच्या भाजपा प्रवेशाच्या चर्चांना सुरुवात झाली होती.

"मी लहानपणापासून संघाचा सदस्य आहे. कलाकारांना न्याय देण्यासाठी आणि माझ्यावर जे संघाचे संस्कार आहेत त्यामुळे मी प्रवेश केला आहे. कलाकारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आलो आहे," असं रमेश परदेशीने पक्षप्रवेशादरम्यान सांगितलं. 

राज ठाकरेंसंदर्भात विचारण्यात आलं असता त्याने सांगितलं की, "मी कधीच लपवलं नाही. मी संघाचा स्वयंसेवक आहे. दरवेळी मी फोटो टाकतो. परत सांगतो प्रश्न संस्काराचा आहे. संघ माझे संस्कार आहे. संस्काराने सांगितले तू सोबत असला पाहिजे. मराठी सिनेमाला मदत करायची असेल तर व्यापक असले पाहिजे. राज ठाकरे कलाकारांसोबत उभेच राहतात. अनेकांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी मी येथे आलो आहे".

राज ठाकरेंनी बैठकीत झापलं

रमेश परदेशी मनसे चित्रपट सेनेचे उपाध्यक्ष होते. राज ठाकरेंनी काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील पदाधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली होती. यावेळी त्यांनी पक्षबांधणीच्या कामात दिरंगाई करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना सुनावलं होतं. याच बैठकीत राज ठाकरेंनी रमेश परदेशीलाही फटकारलं होतं. 

"तू छातीठोकपणे सांगतोस, संघाचा कार्यकर्ता आहेस, तर कशाला टाईमपास करतोस? एकाच ठिकाणी कुठे तरी राहा," अशा शब्दांत राज ठाकरेंनी त्याला झापलं होतं. राज ठाकरेंनी एकाच वेळी दोन वेगवेगळ्या विचारधारेसोबत न राहण्याचा सल्ला त्याला दिला होता. राज ठाकरेंनी मनसे चित्रपट सेनेच्या उपाध्यक्षालाच सुनावल्याने बैठकीत तणाव निर्माण झाला होता. 

फेसबुकला केली होती सूचक पोस्ट

राज ठाकरेंनी झापल्यानंतर रमेश परदेशीने फेसबुकला संघ संचालनाचा फोटो टाकत सूचक पोस्ट केली होती. संघाच्या गणवेशातील फोटो पोस्ट करत  'मी माझ्या विचारांसोबत राष्ट्रप्रथम' असं त्याने लिहिलं होतं. यानंतर त्याच्या भाजपा प्रवेशाच्या चर्चांना उधाण आलं होतं. 

कोण आहे रमेश परदेशी?

रमेश परदेशी मराठी अभिनेता असून, वेगवेगळ्या भूमिका साकारल्या आहेत. ‘मुळशी पॅटर्न’ या चित्रपटातील पिट्याभाईच्या भूमिकेने त्याला खरी ओळख मिळवून दिली. ‘रेगे’, ‘देऊळबंद’, ‘फत्तेशिकस्त’, ‘बेरीज वजाबाकी’ ‘सिंघम’ अशा अनेक चित्रपटात त्याने काम केलं आहे. 

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

