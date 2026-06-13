Pune News: 112 वर आला अपहरणाचा कॉल; पोलिसांची धावपळ, पण कहाणीत मोठा ट्विस्ट, 'प्रियकरासोबत...'

Pune News : मुळशी तालुक्यात एका लहान मुलाच्या कथित अपहरणाच्या माहितीने पोलिस यंत्रणा काही काळासाठी सतर्क झाली. 112 या आपत्कालीन क्रमांकावर आलेल्या फोननंतर पोलिसांनी तातडीने शोधमोहीम सुरू केली. मात्र तपासाअंती अपहरणाचा कोणताही प्रकार घडला नसून हा संपूर्ण प्रकार गैरसमजातून घडल्याचे स्पष्ट झाले.
मुळशी तालुक्यातील पौड परिसरात काही नागरिकांनी एका लहान मुलाला जबरदस्तीने दुचाकीवर बसवून नेले जात असल्याचा संशय व्यक्त केला. त्यांनी तात्काळ 112 हेल्पलाइनवर संपर्क साधून पोलिसांना माहिती दिली. सहा ते सात वर्षांच्या मुलाचे अपहरण होत असल्याची शक्यता व्यक्त झाल्याने पोलिस प्रशासन सतर्क झाले आणि तातडीने तपास सुरू करण्यात आला.
घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पौड पोलिसांनी त्वरित तीन स्वतंत्र पथके तयार केली. संशयित दुचाकींची माहिती सर्व पथकांना देण्यात आली. घोटावडे फाटा ते मुठा परिसरात नाकाबंदी करण्यात आली. तसेच स्थानिक पोलिस पाटील आणि गावकऱ्यांची मदत घेऊन संबंधित वाहनांचा शोध सुरू करण्यात आला. काही तासांतच दोन्ही दुचाकी पोलिसांच्या हाती लागल्या.
पोलिसांनी संबंधित व्यक्तींची चौकशी केल्यानंतर संपूर्ण प्रकरणाचा वेगळाच खुलासा झाला. संबंधित महिला तिच्या प्रियकरासोबत देवदर्शनासाठी जात होती. ती स्वतः प्रियकराच्या दुचाकीवर बसली होती, तर तिच्या मुलाला दुसऱ्या दुचाकीवर बसवण्यात आले होते. बाहेरून पाहणाऱ्या नागरिकांना मुलाला जबरदस्तीने नेले जात असल्याचा भास झाला आणि त्यातून अपहरणाचा संशय निर्माण झाला.
या घटनेत अपहरण झाले नसले तरी संशयास्पद हालचाली दिसताच नागरिकांनी पोलिसांना माहिती दिली. त्यामुळे संभाव्य गुन्हा रोखण्याच्या दृष्टीने ही सतर्कता महत्त्वाची ठरली. पोलिसांनीही माहिती मिळताच वेळ न दवडता शोधमोहीम सुरू केल्याने यंत्रणेची तत्परता दिसून आली.
पोलिस तपासात कोणताही गुन्हेगारी हेतू आढळला नाही. मुलगा सुरक्षित असल्याची खात्री करून त्याला आईच्या ताब्यात देण्यात आले. संबंधितांचे जबाब नोंदवून वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार त्यांना सोडण्यात आले. त्यामुळे अपहरणाचा संशय अखेर गैरसमज ठरला आणि प्रकरणावर पडदा पडला.